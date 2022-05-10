Тюменская область принимает участие в пилотном соцпроекте в сфере занятости

Респонденты должны будут заполнить опросный лист из 15 вопросов: удобство, скорость получения услуги, доброжелательность и клиентоориентированность сотрудников. Далее анкеты изучат специалисты Агентства стратегических инициатив и Федерального центра компетенций в сфере занятости. Подвести итоги исследования обещают уже в конце июня этого года и на их основе Минтруда подготовит рекомендации для регионов по внедрению лучших практик.