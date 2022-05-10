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Тюменская область принимает участие в пилотном соцпроекте в сфере занятости

10 мая 17:56
Фото: 1Mi
Тюменская область в числе 13 регионов России, на опыте работы которых будет изучена работа служб занятости и определен индекс клиентоцентричности. Респондентами в исследовании выступают граждане, обратившиеся за помощью в трудоустройстве, сообщает пресс-служба областного правительства.

Пилотный проект реализуется на базе отделения Центра занятости в Тобольске и Тобольском районе.

«Приоритеты людей постепенно сдвигаются от простого поиска места работы к возможностям для самореализации, построения карьеры. Именно для этого перестраивалась работа центров занятости ... Обратная связь поможет нам проанализировать клиентский опыт и выработать эффективную методику оценки сервисов и работы каждого центра занятости»,пояснила замруководителя федерального министерства труда и соцзащиты Елена Мухтиярова.

Респонденты должны будут заполнить опросный лист из 15 вопросов: удобство, скорость получения услуги, доброжелательность и клиентоориентированность сотрудников. Далее анкеты изучат специалисты Агентства стратегических инициатив и Федерального центра компетенций в сфере занятости. Подвести итоги исследования обещают уже в конце июня этого года и на их основе Минтруда подготовит рекомендации для регионов по внедрению лучших практик.

Ранее в Тобольске стартовал проект «Факультатив "Мой бизнес“», цель которого научить студентов предпринимательской деятельности. Инициатор мероприятий — советник главы Тюменской области Ольга Езикеева.

Также напомним, что опыт работы тюменских служб занятости был признан коллегами из других регионов. А в Ишимском кадровом центре «Работа России» побывали делегации из далекого Заполярья и НАО.

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