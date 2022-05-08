В Тюменской области сотрудники МЧС все еще борются с огнем в районе озера Лебяжье

Также к месту происшествие пригнали 20 единиц техники, а позже подключили вертолет МИ-8, который за сутки смог доставить к горящему лесному массиву 285 тонн жидкости. До сих пор он приносит к месту пожара по три кубометра воды, ведь ликвидировать огонь пока так и не удалось. Сегодня весь день спасатели разбираются с оставшимися очагами. Дым, поднимающийся из соснового леса, до сих пор можно увидеть с окраин Восточного административного округа.