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В Тюменской области сотрудники МЧС все еще борются с огнем в районе озера Лебяжье

8 мая 12:05
Фото: «НашГород»
Лес, в районе озера Лебяжье, загорелся еще 5 мая, 6 числа пожар локализовали. Но с оставшимися очагами сотрудники МЧС борются по сей день. На месте происшествия, рядом с садовым обществом "В бору" дежурят две машины МЧС, а также летает вертолет МИ-8 с водосливным устройством, за один рейс он приносит 3 тонны воды.

Лесной пожар неподалеку от садового общества "В бору" и озера Лебяжье разбушевался днем пятого мая. Лишь спустя сутки 56 пожарных Тюменской авиабазы и 4 сотрудника областного МЧС смогли локализовать очаг возгорания.

Также к месту происшествие пригнали 20 единиц техники, а позже подключили вертолет МИ-8, который за сутки смог доставить к горящему лесному массиву 285 тонн жидкости. До сих пор он приносит к месту пожара по три кубометра воды, ведь ликвидировать огонь пока так и не удалось. Сегодня весь день спасатели разбираются с оставшимися очагами. Дым, поднимающийся из соснового леса, до сих пор можно увидеть с окраин Восточного административного округа.

Фото: «НашГород»

Напомним, что вчера в 18:22 загорелись пустой гараж и трава на площади около 500 кв.м недалеко от«Боровской птицефабрики», что располагается в Тюменском районе. Он уже потушен.

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#Новости#Алена Патрушева#Происшествия
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