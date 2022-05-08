В Тюменской области сотрудники МЧС все еще борются с огнем в районе озера Лебяжье

Лесной пожар неподалеку от садового общества "В бору" и озера Лебяжье разбушевался днем пятого мая. Лишь спустя сутки 56 пожарных Тюменской авиабазы и 4 сотрудника областного МЧС смогли локализовать очаг возгорания.
Также к месту происшествие пригнали 20 единиц техники, а позже подключили вертолет МИ-8, который за сутки смог доставить к горящему лесному массиву 285 тонн жидкости. До сих пор он приносит к месту пожара по три кубометра воды, ведь ликвидировать огонь пока так и не удалось. Сегодня весь день спасатели разбираются с оставшимися очагами. Дым, поднимающийся из соснового леса, до сих пор можно увидеть с окраин Восточного административного округа.
Напомним, что вчера в 18:22 загорелись пустой гараж и трава на площади около 500 кв.м недалеко от«Боровской птицефабрики», что располагается в Тюменском районе. Он уже потушен.