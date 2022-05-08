Но как бы красиво и аккуратно это ни было, такие захоронения нарушают правила утилизации и уничтожения биологических отходов, которые утверждены еще в 1994-м году. Согласно постановлению № 13-7-2/469, владелец животного в течение суток с момента гибели питомца, должен сообщить об этом ветеринару, который и решит, как нужно будет поступить с телом.