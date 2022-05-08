Небольшие холмики, где вечным сном спят собаки и кошки, ранее радовавшие жителей садового общества «Дорожник», украшены плюшевыми игрушками, свежими и искусственными цветами. Заметно, что за кладбищем трепетно ухаживают, да и средств на оформление могил своих питомцев не жалеют.
Но как бы красиво и аккуратно это ни было, такие захоронения нарушают правила утилизации и уничтожения биологических отходов, которые утверждены еще в 1994-м году. Согласно постановлению № 13-7-2/469, владелец животного в течение суток с момента гибели питомца, должен сообщить об этом ветеринару, который и решит, как нужно будет поступить с телом.
Дело в том, что владелец собаки или кошки может не знать, что в организме его подопечного живет и размножается возбудитель какого-нибудь инфекционного заболевания, которое и могло довести животное до смерти. И в таком случае, при захоронении зверька в землю, он может заразить местных лесных животных или неблаготворно повлиять на почву.
Исключением из этого правила является лишь массовая гибель животных из-за стихийного бедствия, когда невозможно доставить тела в пункт утилизации.
Помимо того, что трупы нельзя хоронить в земле, их также запрещено выбрасывать в водоемы, мусорные баки и на прочие территории. Нарушение этого запрета, согласно части 3 статьи 10.8 КоАП РФ, влечет за собой наложение на виновника штрафа в размере от пяти до десяти тысяч рублей.
Ответ на этот вопрос вам подскажет ветеринар. В Тюменской области хозяевам погибших животных чаще всего предлагают вариант с кремацией. Она бывает двух видов: индивидуальная, когда в печь помещают только вашего питомца, и общая, когда труп сжигают в куче других.
Только в первом случае вы сможете забрать прах вашего животного и поместить его в специальную урну. Но заплатить за это придется значительно больше, в среднем индивидуальная кремация стоит от 2 000 до 2 500 рублей. Тогда, как за общую кремацию можно отдать от 100 до 500 рублей.
Ранее мы писали, что останки животных нашли в районе реки Тобол в селе Бачелино. Так как этот инцидент также нарушает правила утилизации биологических отходов, областная прокуратура начала проверку по этому факту.