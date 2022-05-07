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Опровержение информации о Мезине Олеге Рудольфовиче от 22 марта 2021 года

7 мая 09:47
Фото: «НашГород»
Решением Ленинского районного суда г. Тюмени от 06.04.2022 признаны не соответствующими действительности следующие сведения — «Мезин, насколько я знаю, я сейчас туда не езжу раз он мне угрожал ружьем…эти беспредельщики…», распространённые на сайте 22.03.2021 г.

Ленинский районный суд г. Тюмени частично удовлетворил исковые требования Мезина О. Р. Судом признаны не соответствующими действительности, порочащими деловую репутацию сведения о Мезине О.Р., распространённые 22.03.2021 в статье »Войны садоводов — 2. Как воюют за свои участки: кто с лопатой, кто с баллончиком» по адресу https://nashgorod.ru/article/general/22-03-2021/voyny-sadovodov-2-kak-voyuyut-za-svoi-uchastki-kto-s-lopatoy-kto-s-ballonchikom

Недостоверные сведения были предоставлены ответчиком Жижилкиной В.Г. В ходе рассмотрения дела, Жижилкина В.Г. не предоставила никаких подтверждений противоправных действий Мезина о которых она сообщила изданию «Наш город».

#Новости#Максим Карпиков#Общество
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