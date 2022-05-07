Опровержение информации о Мезине Олеге Рудольфовиче от 22 марта 2021 года

Ленинский районный суд г. Тюмени частично удовлетворил исковые требования Мезина О. Р. Судом признаны не соответствующими действительности, порочащими деловую репутацию сведения о Мезине О.Р., распространённые 22.03.2021 в статье »Войны садоводов — 2. Как воюют за свои участки: кто с лопатой, кто с баллончиком» по адресу https://nashgorod.ru/article/general/22-03-2021/voyny-sadovodov-2-kak-voyuyut-za-svoi-uchastki-kto-s-lopatoy-kto-s-ballonchikom
Недостоверные сведения были предоставлены ответчиком Жижилкиной В.Г. В ходе рассмотрения дела, Жижилкина В.Г. не предоставила никаких подтверждений противоправных действий Мезина о которых она сообщила изданию «Наш город».