В Тюмени школьники познакомились с профессиями бариста и сантехника

В апреле 2022 года в рамках проекта «Наставничество. Шаг в будущее», который реализуется при участии ЧОУ дополнительного образования в сфере психологии и соцподдержки граждан «Молодой лидер» и при финансировании за счет гранта губернатора Тюменского региона, прошел комплекс мероприятий под названием «Встреча с людьми дела». Об этом сообщает «КП-Тюмень». Цель комплекса мероприятий — трудоустройство подростков, которые находятся в социально опасном положении.