В Тюмени школьники познакомились с профессиями бариста и сантехника

Posted 6 мая 2022,, 12:38
Published 6 мая 2022,, 12:38
Modified Сегодня, 20:28
Updated Сегодня, 20:28
В апреле 2022 года в рамках проекта «Наставничество. Шаг в будущее», который реализуется при участии ЧОУ дополнительного образования в сфере психологии и соцподдержки граждан «Молодой лидер» и при финансировании за счет гранта губернатора Тюменского региона, прошел комплекс мероприятий под названием «Встреча с людьми дела». Об этом сообщает «КП-Тюмень». Цель комплекса мероприятий — трудоустройство подростков, которые находятся в социально опасном положении.
Первые встречи прошли 14, 21 и 28 апреля 2022 года. Подростки под руководством наставников познакомились с рядом профессий — спасатель, авиатехник, сантехник, дизайнер, бариста, официант. Также прошло знакомство и с профессиями из категории «отрядов мэра». На выбор подростков представили вакансии, открытые на местных предприятиях. Дети интересовались профессиями, задавали вопросы, в том числе, касающиеся способов поступления в вузы и стажировок.
Посетителями мероприятия стали 67 подростков, из которых около 80% приняли решение записаться на собеседование. Несколько подростков успешно прошли стажировку и к настоящему моменту трудоустроены.
Кроме очных мероприятий, в рамках проекта реализуется и заочная работа. Она охватывает все тюменские школы, центр «Дзержинец», организации социальной направленности. Порядка 100 подростков уже проконсультировались по поводу трудоустройства — им рассказали, как собрать пакет документов, написать резюме и куда обращаться для получения вакансии.