В поселке Боровский водитель «Лады» наехал на ногу ребенку

Сегодня мужчина на ВАЗ-2114 не захотел пропускать бабушку и ее внучку 9-и лет, шедших по пешеходному переходу в поселке Боровский. В результате водитель наехал девочке на кроссовок, но обошлось без травм лишь потому что бабушка одернула девочку за капюшон, не дав ей попасть под колеса. Водитель лишь выругался и уехал.

Днем в поселке «Боровский» мужчина 46-и лет за рулем «Лады» наехал ребенку на кроссовок, выкрикнул что-то невнятное и скрылся с места происшествия. Обошлось без травм, по пешеходному переходу девочка шла с бабушкой, которая успела схватить ее за капюшон и не дала внучке попасть под колеса нерадивого водителя. Но долго скрываться водителю ВАЗ-2114 не удалось. Бабушка, едва не пострадавшей девочки, сразу же обратилась в областную ГИБДД, благодаря чему сообщения о поиске скрывшегося водителя разлетелись по социальным сетям. Мужчина, увидев посты в интернете, испугался и вернулся к месту происшествия, где его уже поджидали инспекторы. Он получил штраф по статье 12.18 КоАП РФ — непредоставление преимущества пешеходам или иным участникам дорожного движения, а также штраф за оставление места аварии, по части 2 статьи 12.27 КоАП РФ Материалы по теме В Тюмени на перекрестке Интернациональная-Новосёлов произошло ДТП. Пострадала женщина Массовое ДТП в Тобольске: виновница аварии сама пришла в ГИБДД ДТП в центре Тюмени: иномарку отбросило на пешеходов. Пострадали 2 человека