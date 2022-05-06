В поселке Боровский водитель «Лады» наехал на ногу ребенку

Днем в поселке «Боровский» мужчина 46-и лет за рулем «Лады» наехал ребенку на кроссовок, выкрикнул что-то невнятное и скрылся с места происшествия. Обошлось без травм, по пешеходному переходу девочка шла с бабушкой, которая успела схватить ее за капюшон и не дала внучке попасть под колеса нерадивого водителя.
Но долго скрываться водителю ВАЗ-2114 не удалось. Бабушка, едва не пострадавшей девочки, сразу же обратилась в областную ГИБДД, благодаря чему сообщения о поиске скрывшегося водителя разлетелись по социальным сетям. Мужчина, увидев посты в интернете, испугался и вернулся к месту происшествия, где его уже поджидали инспекторы.
Он получил штраф по статье 12.18 КоАП РФ — непредоставление преимущества пешеходам или иным участникам дорожного движения, а также штраф за оставление места аварии, по части 2 статьи 12.27 КоАП РФ