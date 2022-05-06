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Posted 6 мая 2022,, 11:40

Published 6 мая 2022,, 11:40

Modified Сегодня, 20:28

Updated Сегодня, 20:28

Тюменские сотрудники МЧС спасли просидевшую три дня на дереве кошку

6 мая 2022, 11:40
Местные жители в социальных сетях просили помочь снять животное с дерева.

В Тюмени возле дома № 18 в Шаимском проезде кошка просидела на дереве в течение трех дней, сообщает «КП-Тюмень», ссылаясь на слова очевидцев. Как утверждают местные жители, они обращались за помощью в спасении животного, публикуя сообщения в социальных сетях.

Местная жительница Александра Игнатьева рассказала, что животное сидело на дереве на уровне четвертого или пятого этажа. Неравнодушные люди связались с МЧС, где им ответили, что по факту подобных происшествий спасатели не выезжают.

Нашлись и те, кто высказался против спасения кошки, утверждая, что животное спустится с дерева самостоятельно, когда придет время. Также предлагали вызвать вышку для снятия кошки, облить ствол дерева валерьянкой. По словам одной местной жительницы, похожий случай помог ей обзавестись питомцем.

Все закончилось благополучно: кошка спустилась с дерева ночью, самостоятельно.

#Общество#Юлия Кононенко#Новости
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