Тюменские сотрудники МЧС спасли просидевшую три дня на дереве кошку

Нашлись и те, кто высказался против спасения кошки, утверждая, что животное спустится с дерева самостоятельно, когда придет время. Также предлагали вызвать вышку для снятия кошки, облить ствол дерева валерьянкой. По словам одной местной жительницы, похожий случай помог ей обзавестись питомцем.