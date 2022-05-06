Гранты и льготные займы: на какую поддержку могут рассчитывать самозанятые Ямала

В частности, жители Ямало-Ненецкого автономного округа могут рассчитывать на консультационную помощь по бизнес-планированию. Еще у них есть возможность пройти обучение по основам предпринимательской деятельности и получить финансовую поддержку от правительства в размере 150 тысяч рублей.
В общей сложности на Ямале зарегистрировано 10 тысяч 830 самозанятых, которые работают в сферах бытовых услуг для населения, красоты и здоровья, дополнительного образования и обеспечивают ямальцев товарами собственного производства.
С начала 2022 года 376 безработных получили консультацию по вопросам открытия собственного дела. Из них 35 человек уже получили средства и организовали бизнес. Как отметил Владимир Галишников, заместитель начальника отдела информации службы занятости населения ЯНАО, подобная поддержка способствует развитию предпринимательства и сферы услуг на Ямале. Благодаря самозанятым появляются новые рабочие места, а помощь со стороны властей дает больше возможностей в сфере занятости безработного населения.
В Салехарде, Губкинском районе, Муравленко, Лабытнанги, а также в Пуровском, Красноселькупском, Тазовском и Шурышкарском районах самозанятые могут претендовать на грант от главы муниципального образования.
Кроме того, в Салехарде в День российского предпринимательства в окружном департаменте занятости населения состоялось вручение грантов губернатора безработным гражданам, которые планируют начать предпринимательскую деятельность.
Участники получили поддержку в размере 150 тысяч рублей. Деньги они смогут направить, в частности, на аренду помещения, закупку оборудования, сырья, товаров и другие нужды, необходимые для ведения бизнеса. Эти меры поддержки позволяют создавать новые проекты и рабочие места даже в нынешней непростой экономической ситуации.
Одним из начинающих предпринимателей стал Сергей Кожихов, который решил открыть в Салехарде магазин солнечных панелей. В его дальнейших планах — не только продажа, но и обслуживание оборудования. Молодой человек ориентируется на ямальцев, которые ведут кочевой образ жизни.
«Панелям не нужны прямые солнечные лучи, они заряжаются за счет светового дня. По стоимости не дороже привычных для тундровиков мини-электростанций, ничего не гудит, не нужно возить с собой бензин»,прокомментировал обладатель гранта.
В целом ситуация на рынке труда ЯНАО остается стабильной. С начала года число безработных ямальцев снизилось на 7% и составляет около полутора тысяч человек. Уровень регистрируемой безработицы — менее половины процента от численности экономически активного населения, что в 3 раза ниже аналогичного показателя прошлого года.
На Ямале реализуются различные мероприятия для поддержки уровня занятости, участниками которых стали 5 тысяч 600 человек. Важную роль играет и помощь гражданам, которые делают первые шаги в открытии своего бизнеса.
Одной из мер поддержки стали займы по льготной ставке от 3% годовых, которые выдает самозанятым окружной центр «Мой бизнес». С начала года было выдано 8 таких займов.
Ямальцы, решившие начать свое дело, могут получить займ на сумму от 50 до 500 тысяч рублей на срок до трех лет. Средства можно направить на оплату аренды производственного помещения, приобретение и ремонт оборудования, а также на пополнение оборотных средств, включая доставку товаров и материалов для работы.
Займ уже получила Айса Очкаева из Муравленко — владелец небольшого массажного салона. Она взяла деньги на покупку аппарата вибрационного массажа.
«Из-за введения санкций банки были вынуждены поднять процентную ставку по кредитам, поэтому меры, которые были приняты регионом, очень помогли бизнесу стабильно развиваться дальше. Займ рассчитан на один год, переплата незначительная»,сообщила самозанятая.
Оформить заявку на льготный займ «Самозанятый» можно в региональных офисах центров «Мой бизнес» или в электронном виде на сайте (РазвивайБизнес89.рф). Также ямальцы могут воспользоваться консультационной, образовательной и маркетинговой поддержкой.
Гранты на реализацию новых проектов доступны и для начинающих фермеров в рамках проекта «Агростартап-2022». В окружном департаменте АПК этой весной проходил прием заявок на участие в конкурсе, и организаторы получили 12 проектов, которые смогут поспособствовать повышению продовольственной безопасности региона в период действия санкций.
Участниками конкурсного отбора стали фермеры Тазовского, Шурышкарского и Ямальского районов, а также Салехарда, Тарко-Сале и Надыма. Среди них десять граждан, которые планируют открыть свое дело в сфере агропромышленного комплекса. Наиболее популярным направлением среди заявок было оленеводство. Кроме того, впервые на конкурсный отбор поступили заявки по направлению коневодства. Были также проекты по развитию мясного и молочного животноводства, переработке рыбы и ягод.
Грант «Агростартап» предоставляется в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Всего за четыре года реализации программы поддержку получили 15 предпринимателей на общую сумму 36,8 миллионов рублей.
На Ямале реализуется широкий комплекс мер поддержки для бизнеса, который помогает предпринимателям снизить последствия экономических санкций. Это, в частности, перенос срока уплаты налоговых и авансовых платежей по сельскохозяйственному налогу, УСН, патенту, налогу на имущество, транспортному и земельному налогам для организаций до 1 сентября 2022 года.
Также есть отсрочка на полгода по займам в агентстве «Мой бизнес», специальный займ по ставке от 7,5% для бизнесменов в сфере торговли из отдаленных поселков и льготный займ для всех субъектов МСП под 9,5% в агентстве «Мой бизнес». Предприниматели могут компенсировать часть расходов на подключение к инженерным сетям, запуск франшизы, а также на приобретение, ремонт, аренду оборудования и спецтранспорта.