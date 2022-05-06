Гранты и льготные займы: на какую поддержку могут рассчитывать самозанятые Ямала

Участниками конкурсного отбора стали фермеры Тазовского, Шурышкарского и Ямальского районов, а также Салехарда, Тарко-Сале и Надыма. Среди них десять граждан, которые планируют открыть свое дело в сфере агропромышленного комплекса. Наиболее популярным направлением среди заявок было оленеводство. Кроме того, впервые на конкурсный отбор поступили заявки по направлению коневодства. Были также проекты по развитию мясного и молочного животноводства, переработке рыбы и ягод.