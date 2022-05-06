Долгострой на Широтной подешевел на 46 миллионов

А потому сейчас новому владельцу постройка с арочными балконами обойдется всего в 46 миллионов. Это довольно неплохая цена за здание, площадью 7 892 квадратных метра. Пусть готовы там лишь шесть этажей из девяти, да и простаивает кирпичный дом уже 15 лет, но зато в придачу новый владелец получит еще и земельный участок в 4140 квадратных метров.