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Долгострой на Широтной подешевел на 46 миллионов

6 мая 11:15
Фото: avito.ru
Недостроенное здание по адресу Широтная, 211, по мнению администрации, постройка самовольная. Городской департамент земельных отношений направил в арбитражный суд иск, требуя от застройщика сноса здания. Но владельцы долгостроя — «РЖДстрой», пока иск еще не дал своих результатов, продают здание и готовы сделать скидку.
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Тюмень

Хотя продать свой долгострой «РЖДстрой» пытались еще за год до появления иска. Впервые здание и прилегающая территория появились на торгах весной 2020-го года, тогда его стоимость составляла 92 миллиона рублей. Однако спросом лот не пользовался совсем.

А потому сейчас новому владельцу постройка с арочными балконами обойдется всего в 46 миллионов. Это довольно неплохая цена за здание, площадью 7 892 квадратных метра. Пусть готовы там лишь шесть этажей из девяти, да и простаивает кирпичный дом уже 15 лет, но зато в придачу новый владелец получит еще и земельный участок в 4140 квадратных метров.

Ближайший аукцион, где можно побороться за звание владельца здания, практически подлежащего сносу, пройдет первого июня. Заявки на него принимаются до 30-го мая.

Также известно, что, по заключению специалистов Главного управления строительства Тюменской области, «РЖДстрой» при строительстве дома вышел за границы вверенного участка, нарушил требования проектной документации по кладке кирпича и неправильно установил опорные подушки под лестничными площадками.

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#Новости#Долгострои#Тюмень#Алена Патрушева#Город
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