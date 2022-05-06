Долгострой на Широтной подешевел на 46 миллионов

Хотя продать свой долгострой «РЖДстрой» пытались еще за год до появления иска. Впервые здание и прилегающая территория появились на торгах весной 2020-го года, тогда его стоимость составляла 92 миллиона рублей. Однако спросом лот не пользовался совсем.
А потому сейчас новому владельцу постройка с арочными балконами обойдется всего в 46 миллионов. Это довольно неплохая цена за здание, площадью 7 892 квадратных метра. Пусть готовы там лишь шесть этажей из девяти, да и простаивает кирпичный дом уже 15 лет, но зато в придачу новый владелец получит еще и земельный участок в 4140 квадратных метров.
Ближайший аукцион, где можно побороться за звание владельца здания, практически подлежащего сносу, пройдет первого июня. Заявки на него принимаются до 30-го мая.
Также известно, что, по заключению специалистов Главного управления строительства Тюменской области, «РЖДстрой» при строительстве дома вышел за границы вверенного участка, нарушил требования проектной документации по кладке кирпича и неправильно установил опорные подушки под лестничными площадками.