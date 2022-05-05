На разметку дорог в Тюменской области потратят почти 105 млн рублей

Заказчик «Тюменское областное дорожно-эксплуатационное предприятие» опубликовал закупку на поставку материалов и изделий для дорожной разметки автомобильных дорог. Её разместили еще 21 марта текущего года. Закупка уже завершена.
Согласно документам закупки, поставка разделена на 5 отделений «ТОДЭП» по региону: ДРСУ-1 в Тюмени, ДРСУ-2 в поселке Утяшево, ДРСУ-3 в Ялуторовске, ДРСУ-5 в Ишиме и ДРСУ-6 в Тобольске.
Для каждого из отделений необходимо разное количество материалов. Например, в ДРСУ-1 в Тюмени поставят более 14 тысяч кг белой краски, почти 2,5 тысячи кг — желтой, более 4 тысяч кг микростеклошариков.
В ДРСУ-2 требуется также оранжевая, красная и черная краски, термопластик белого и желтого цвета, белый холодный пластик и микростеклошарики различных фракций.
Общая масса поставляемых материалов для всех отделений огромная: белая краска — 233,5 тысячи кг, желтая краска — 12 тысяч кг, белый термопластик — почти 449 тысяч кг.
В белой краске больше всего нуждается ДРСУ-6 в Тобольске, а в белом термопластике — в поселке Утяшево. Меньше всего заказывали красную краску для разметки — лишь 25 кг для ДРСУ в Ишиме.
В тюменское отделение закупят материалы для разметки на почти 3 млн рублей, в Утяшево — на 63 млн рублей, в Ялуторовск — более 8 млн рублей, в Ишим — чуть больше 2 млн рублей.
Дороже всего обойдется именно Тобольский филиал ДРСУ — за всю поставку заплатят 133 млн рублей. За всю закупку будет платить «ТОДЭП» из собственных финансов.
К слову, в Тюменской области иногда ремонт дорог обходится дешевле, чем приобретение красок и материалов для разметки. Так, 29 марта 2022 года на портале Госзакупок опубликовали аукцион на ремонт дорог в Ялуторовске.
За почти 7 млн рублей необходимо будет отремонтировать участок улицы Красноармейской, участок улицы Новикова.