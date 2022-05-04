Юрист Трунов объяснил стремление столичной власти к доступу к камерам ночных клубов

Передовые технологии как один из методов борьбы с преступностью Трунов назвал чрезвычайно важным достижением для всего мира. Юрист напомнил о террористических актах и о взрывах в московских домах, после которых встал вопрос о введении дежурств в подъездах. С учетом проводимой Россией военной спецоперации и периодическим атакам жилых домов, находящихся на украинской границе, ни в коем случае не должна быть преуменьшена угроза подобных терактов в перспективе, констатировал специалист.