Юрист Трунов объяснил стремление столичной власти к доступу к камерам ночных клубов

Posted 4 мая 2022,, 12:45
Published 4 мая 2022,, 12:45
Modified Сегодня, 20:28
Updated Сегодня, 20:28
В беседе с корреспондентами NEWS.ru юрист Трунов акцентировал внимание на том, что ночные клубы — публичные места, а потому речь не идет здесь ни о частной жизни, ни о персональных данных граждан. с появлением новых технологий уровень преступности в нашей стране заметно сократился, заявил эксперт.
«Мы видим феномен кардинального падения преступности, и это только благодаря новым технологиям, повсеместному видеонаблюдению. Кардинальное падение квартирных краж, потому что ни в один подъезд незаметно проникнуть нельзя, — пояснил эксперт. — Даже если одну камеру заклеишь, все равно тебя снимают соседние».
Передовые технологии как один из методов борьбы с преступностью Трунов назвал чрезвычайно важным достижением для всего мира. Юрист напомнил о террористических актах и о взрывах в московских домах, после которых встал вопрос о введении дежурств в подъездах. С учетом проводимой Россией военной спецоперации и периодическим атакам жилых домов, находящихся на украинской границе, ни в коем случае не должна быть преуменьшена угроза подобных терактов в перспективе, констатировал специалист.
Трунов призвал к бдительности в местах массовых скоплений граждан. С учетом стратегии противодействия преступности и всех текущих реалий речь идет о тщательно продуманной мере. Если бы действующее в РФ законодательство не позволяло подобное, его целесообразно было бы поменять, уверен юрист.
Ранее стало известно о том, что московское правительство предложило владельцам ночных клубов подключить все находящиеся в них камеры к единой системе видеонаблюдения, активно используемой сотрудниками правоохранительных органов. Видеоматериалы будут следовать в единый центр обработки данных, и сотрудники полиции затем смогут использовать их с целью распознания лиц, подытожил юрист.