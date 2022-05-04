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Posted 4 мая 2022,, 12:45

Published 4 мая 2022,, 12:45

Modified Сегодня, 20:28

Updated Сегодня, 20:28

Юрист Трунов объяснил стремление столичной власти к доступу к камерам ночных клубов

4 мая 2022, 12:45
Юрист Игорь Трунов, руководящий Союзом адвокатов России, прокомментировал планы правительства Москвы обязать владельцев ночных клубов к подключению видеокамер к Единому центру хранения данных. Эксперт назвал это решение правильным, с точки зрения юриспруденции.

В беседе с корреспондентами NEWS.ru юрист Трунов акцентировал внимание на том, что ночные клубы — публичные места, а потому речь не идет здесь ни о частной жизни, ни о персональных данных граждан. с появлением новых технологий уровень преступности в нашей стране заметно сократился, заявил эксперт.

«Мы видим феномен кардинального падения преступности, и это только благодаря новым технологиям, повсеместному видеонаблюдению. Кардинальное падение квартирных краж, потому что ни в один подъезд незаметно проникнуть нельзя, — пояснил эксперт. — Даже если одну камеру заклеишь, все равно тебя снимают соседние».

Передовые технологии как один из методов борьбы с преступностью Трунов назвал чрезвычайно важным достижением для всего мира. Юрист напомнил о террористических актах и о взрывах в московских домах, после которых встал вопрос о введении дежурств в подъездах. С учетом проводимой Россией военной спецоперации и периодическим атакам жилых домов, находящихся на украинской границе, ни в коем случае не должна быть преуменьшена угроза подобных терактов в перспективе, констатировал специалист.

Трунов призвал к бдительности в местах массовых скоплений граждан. С учетом стратегии противодействия преступности и всех текущих реалий речь идет о тщательно продуманной мере. Если бы действующее в РФ законодательство не позволяло подобное, его целесообразно было бы поменять, уверен юрист.

Ранее стало известно о том, что московское правительство предложило владельцам ночных клубов подключить все находящиеся в них камеры к единой системе видеонаблюдения, активно используемой сотрудниками правоохранительных органов. Видеоматериалы будут следовать в единый центр обработки данных, и сотрудники полиции затем смогут использовать их с целью распознания лиц, подытожил юрист.

#Общество#Юлия Кононенко#Новости
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