В Тюменской области пока не наблюдается роста безработицы

Между тем, 1 мая «Наш город» сообщал, что в соцсетях житель Тюменской области сообщил, что не может встать на учёт. В первый раз на портале Госуслуги вышла ошибка в сроках прикрепления резюме. Он снова попытался сформировать запрос, позже пришел отказ от постановки на учет без объяснений.