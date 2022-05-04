В Тюменской области пока не наблюдается роста безработицы

В апреле число безработных составило уже 4 375 человек.
При необходимости будет создано более 1 000 временных рабочих мест (общественные работы). Центр занятости региона не фиксирует обращения предприятий, которые бы свидетельствовали о крупных сокращениях.
В Тюменской области в этом году отмечается серьёзный рост производства в обрабатывающей промышленности. Практически каждый день в регионе регистрируются до 85 самозанятых граждан. Средняя зарплата в этом году выросла до 53 600 рублей в месяц.
Между тем, 1 мая «Наш город» сообщал, что в соцсетях житель Тюменской области сообщил, что не может встать на учёт. В первый раз на портале Госуслуги вышла ошибка в сроках прикрепления резюме. Он снова попытался сформировать запрос, позже пришел отказ от постановки на учет без объяснений.