В тюменском МКДЦ появилась техника для помощи людям с синдромом диабетической стопы

В Многопрофильном консультативно-диагностическом центре более 10 лет работает кабинет, в котором помогают пациентам с сахарным диабетом. Многие такие пациенты сталкиваются с синдромом диабетической стопы, из-за чего любая травма может привести даже к ампутации ноги

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