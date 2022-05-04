В тюменском МКДЦ появилась техника для помощи людям с синдромом диабетической стопы

При синдроме одновременно поражены сосуды, нервы, суставы и костная ткань.
Как сообщают в департаменте здравоохранения Тюменской области, недавно в кабинете МКДЦ появилась новая техника и материалы. Так, специалистам получается помогать пациентам быстрее заживлять раны. В медучреждении установили аппарат для вакуум-инстилляционной терапии атрофических ран стоп и голени у пациентов. Благодаря отрицательному давлению лечение ран становится эффективнее.
«Вакуумная терапия или метод экстракорпоральной ударно-волновой терапии — это инновационный подход в лечении синдрома диабетической стопы, который приводит к ускорению заживления ран, оптимизируя течение раневого процесса, позволяет в два раза снизить сроки лечения, в три раза количество перевязок», — отмечает врач-эндокринолог Алсу Мирхатовна Сабитова.