nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В тюменском МКДЦ появилась техника для помощи людям с синдромом диабетической стопы

4 мая 07:59
Фото: Областной департамент здравоохранения.
В Многопрофильном консультативно-диагностическом центре более 10 лет работает кабинет, в котором помогают пациентам с сахарным диабетом. Многие такие пациенты сталкиваются с синдромом диабетической стопы, из-за чего любая травма может привести даже к ампутации ноги
Сюжет
Тюмень

При синдроме одновременно поражены сосуды, нервы, суставы и костная ткань.

Как сообщают в департаменте здравоохранения Тюменской области, недавно в кабинете МКДЦ появилась новая техника и материалы. Так, специалистам получается помогать пациентам быстрее заживлять раны. В медучреждении установили аппарат для вакуум-инстилляционной терапии атрофических ран стоп и голени у пациентов. Благодаря отрицательному давлению лечение ран становится эффективнее.

«Вакуумная терапия или метод экстракорпоральной ударно-волновой терапии — это инновационный подход в лечении синдрома диабетической стопы, который приводит к ускорению заживления ран, оптимизируя течение раневого процесса, позволяет в два раза снизить сроки лечения, в три раза количество перевязок», — отмечает врач-эндокринолог Алсу Мирхатовна Сабитова.

Материалы по теме
В Тюмени набирает обороты проект по обучению подростков основам медициныЖители России замечают снижение эффективности работы медицины в регионахТюменский Центр восстановительной медицины реконструируют за 1 млрд рублей
#Новости#Оборудование#Диабет#Врачи#Тюмень#Елизавета Романова#Общество
Подпишитесь
В Тюменской области не будут объявлять трудовую мобилизацию студентов
Сегодня, 11:23
В тюменских школах семьям выдали продуктовые наборы
Сегодня, 19:08
Сдержанный спрос снизил рост цен на товары в Тюменской области
Сегодня, 18:04
К концу недели в Тюмени ожидается потепление до - 8 градусов
Сегодня, 17:04
«Умные» светофоры появятся в Тюмени на улицах Широтной и Республики
Сегодня, 16:27
В Тюмени на озере Чемпионов появится резиденция Деда Мороза
Сегодня, 16:20