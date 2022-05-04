Тюменских ветеранов окружают заботой и вниманием

На территории района на сегодняшний день проживают два участника ВОВ, инвалид, бывший несовершеннолетний узник фашистских концлагерей, два жителя блокадного Ленинграда, 259 тружеников тыла и 33 вдовы участников войны. В честь 77-й годовщины ветеранам начислят специальную выплату. Также проходят вручения наборов продуктов. В связи с приближающимся праздником 9 мая главы территорий вручают подарки.
Так, 10 тюменских ветеранов сейчас уехали по бесплатным путевкам на отдых в центр «Красная гвоздика». В мае туда отправятся еще 18 человек.
Стоит отметить, что специалисты наблюдают за тем, как поживают участники и инвалиды ВОВ, бывшие несовершеннолетние узники, жители блокадного Ленинграда, вдовы. В случае необходимости ветераны получают материальную поддержку.