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Тюменских ветеранов окружают заботой и вниманием

4 мая 16:04
Фото: Пресс-служба главы Тюменского района
Как сообщают в пресс-службе главы Тюменского района, ветеранов Великой Отечественной войны окружают вниманием не только близкие люди, но и соцработники, члены совета ветеранов, а также местные администрации.
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Тюмень

На территории района на сегодняшний день проживают два участника ВОВ, инвалид, бывший несовершеннолетний узник фашистских концлагерей, два жителя блокадного Ленинграда, 259 тружеников тыла и 33 вдовы участников войны. В честь 77-й годовщины ветеранам начислят специальную выплату. Также проходят вручения наборов продуктов. В связи с приближающимся праздником 9 мая главы территорий вручают подарки.

Так, 10 тюменских ветеранов сейчас уехали по бесплатным путевкам на отдых в центр «Красная гвоздика». В мае туда отправятся еще 18 человек.

Стоит отметить, что специалисты наблюдают за тем, как поживают участники и инвалиды ВОВ, бывшие несовершеннолетние узники, жители блокадного Ленинграда, вдовы. В случае необходимости ветераны получают материальную поддержку.

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#Новости#Ветераны ВОВ#Ветеран#Тюмень#Елизавета Романова#Общество
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