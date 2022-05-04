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Тюменских хоккеистов пригласили на турнир в Сочи

4 мая 05:50
Фото: Пресс-служба главы Тюменского района
Хоккей в Тюменском районе – один из самых популярных видов спорта. В него играют от мала до велика, с большим успехом каждый год проходит районное первенство. Местные хоккеисты регулярно занимают призовые места в областных турнирах, сообщает пресс-служба главы Тюменского района.

В Тюменском районе в 2021 году была создана команда «Сибирь», которая немедленно приняла участие в региональном этапе XI сезона «Ночной хоккейной лиги» в дивизионе «Любитель 40+». И сразу же победа!

В команде много игроков с большим опытом выступления как на региональном этапе, так и на финале в г. Сочи. К примеру, Алексей Гаврилов, долгие годы выступающий за Тюменский район, в 2018 году стал серебряным призером финала в г. Сочи и принял участие в матче звезд НХЛ против команды президента России Владимира Путина.

В этой игре наш хоккеист отметился заброшенной шайбой. У тренера «Сибири» Сергея Ткачева также большой опыт выступлений на финальных этапах «Ночной хоккейной лиги».

«В качестве победителя регионального этапа команда Тюменского района поедет на финальный этап, который пройдет с 3 по 10 мая в г. Сочи. Несмотря на свою премьеру в популярном чемпионате, члены команды настроены решительно и готовы побороться с более опытными игроками, показать свое мастерство и настоящий сибирский характер», - добавили в пресс-службе главы Тюменского района.

Отметим, одним из приоритетов работы правительства Тюменской области является создание условий, обеспечивающих возможность гражданам систематически заниматься физической культурой и спортом путем развития инфраструктуры спорта, популяризации массового спорта, подготовки спортивного резерва и спорта высших достижений и приобщения различных слоев общества к регулярным занятиям физической культурой и спортом.

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