Тюменских хоккеистов пригласили на турнир в Сочи

В команде много игроков с большим опытом выступления как на региональном этапе, так и на финале в г. Сочи. К примеру, Алексей Гаврилов, долгие годы выступающий за Тюменский район, в 2018 году стал серебряным призером финала в г. Сочи и принял участие в матче звезд НХЛ против команды президента России Владимира Путина.