Сегодня в Тюмени пройдет репетиция парада, посвященного Дню Победы

Четвертого и шестого мая военная прокуратура Тюменского гарнизона и духовой оркестр будут проводить репетиции своих прохождения на параде, посвященном Дню Победы.
В связи с этим сегодня с 19:00 до 21:00 движение по улице Республики на, отрезке от Профсоюзной до Первомайской, будет остановлено. В этот же временной промежуток шестого мая Республики перекроют от улицы Профсоюзной до улицы Челюскинцев.
Автобусы в это время будут двигаться в объезд. Водителям также стоит заранее спланировать альтернативный маршрут.