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Сегодня в Тюмени пройдет репетиция парада, посвященного Дню Победы

4 мая 01:15
Фото: 1Mi
Сегодня с 19:00 до 21:00 улица Республики, на участке от Профсоюзной до Первомайской, будет перекрыта. 6 мая в то же время перекроют и другой отрезок Республики — от улицы Профсоюзной до улицы Челюскинцев. В это время на данных участках будут проходить репетиций торжественных шествий, приуроченных ко Дню Победы.

Четвертого и шестого мая военная прокуратура Тюменского гарнизона и духовой оркестр будут проводить репетиции своих прохождения на параде, посвященном Дню Победы.

В связи с этим сегодня с 19:00 до 21:00 движение по улице Республики на, отрезке от Профсоюзной до Первомайской, будет остановлено. В этот же временной промежуток шестого мая Республики перекроют от улицы Профсоюзной до улицы Челюскинцев.

Автобусы в это время будут двигаться в объезд. Водителям также стоит заранее спланировать альтернативный маршрут.

#Новости#Алена Патрушева#Город
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