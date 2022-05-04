Сегодня в Тюмени пройдет репетиция парада, посвященного Дню Победы

Сегодня с 19:00 до 21:00 улица Республики, на участке от Профсоюзной до Первомайской, будет перекрыта. 6 мая в то же время перекроют и другой отрезок Республики — от улицы Профсоюзной до улицы Челюскинцев. В это время на данных участках будут проходить репетиций торжественных шествий, приуроченных ко Дню Победы.

Четвертого и шестого мая военная прокуратура Тюменского гарнизона и духовой оркестр будут проводить репетиции своих прохождения на параде, посвященном Дню Победы. В связи с этим сегодня с 19:00 до 21:00 движение по улице Республики на, отрезке от Профсоюзной до Первомайской, будет остановлено. В этот же временной промежуток шестого мая Республики перекроют от улицы Профсоюзной до улицы Челюскинцев. Автобусы в это время будут двигаться в объезд. Водителям также стоит заранее спланировать альтернативный маршрут.