Александр Моор вручил тюменцам награды за труд

«Мы чествуем наших земляков, чьи профессиональные достижения и победы являются достойным примером для молодых людей. Подрастающие поколения учатся у вас добросовестному отношению к делу, стремлению приносить пользу обществу», Александр Моор.
Знаком отличия «За заслуги перед Тюменской областью» наградили руководителя научного направления Института криосферы Земли Тюменского научного центра Сибирского отделения Российской академии наук Владимира Мельникова, главу хирургической службы Тюменской областной клинической больницы № 1 Бориса Гиберта, руководителя АО «Тюменская домостроительная компания» Николая Щепелина, начальника Тюменского президентского кадетского училища Михаила Логинова.
Также за многолетний и добросовестный труд тюменцам вручили благодарственные письма и почетные грамоты.
Ранее «Наш Город» писал, что в тюменцы получили государственные награды и поощрения президента Российской Федерации. В списке награждаемых было 30 человек — учителя, врачи, работники сельского хозяйства, строители, члены общественных организаций и другие.
Почетное звание «Заслуженный строитель РФ» было присвоено директору акционерного общества «Партнер» Геннадию Разницыну, который находится в числе сотни самых обеспеченных жителей Тюменской области.