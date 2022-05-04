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282-летняя тюменская сосна попала на всероссийский конкурс

4 мая 09:19
Фото: rosdrevo.ru
Тюменская сосна попала в число участников всероссийского конкурса «Российское дерево года — 2022».

25-метровое 282-летнее дерево, растущее в тобольском лесу, занесено в Национальный реестр старовозрастных деревьев страны и имеет всероссийский статус «Дерево — памятник живой природы».

Конкурс будет проходить с 1 мая до 1 августа в рамках Всероссийской программы «Деревья — памятники живой природы». Проголосовать за участников могут все желающие. Тюменская сосна находится в списке под номером 17.

По данным инфоцентра правительства Тюменской области, в регионе зеленые насаждения занимают площадь в 6 тысяч 872 га, 37% из них — хвойные породы.

В этом году в рамках областного проекта «Сохраним лес» национального проекта «Экология» в регионе создадут искусственные насаждения на площади 3,2 тысячи га.

Ранее «Наш Город» писал, что Тюмень опередила средний российский показатель по площади озеленения на одного человека. В России на жителя приходится 16 «квадратов» зелени, в Тюмени — 20 «квадратов». По новой концепции озеленения города этот показатель еще увеличится.

#Новости#Валентина Бурнашева#Общество
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