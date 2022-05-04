282-летняя тюменская сосна попала на всероссийский конкурс

Ранее «Наш Город» писал, что Тюмень опередила средний российский показатель по площади озеленения на одного человека. В России на жителя приходится 16 «квадратов» зелени, в Тюмени — 20 «квадратов». По новой концепции озеленения города этот показатель еще увеличится.