282-летняя тюменская сосна попала на всероссийский конкурс

25-метровое 282-летнее дерево, растущее в тобольском лесу, занесено в Национальный реестр старовозрастных деревьев страны и имеет всероссийский статус «Дерево — памятник живой природы».
Конкурс будет проходить с 1 мая до 1 августа в рамках Всероссийской программы «Деревья — памятники живой природы». Проголосовать за участников могут все желающие. Тюменская сосна находится в списке под номером 17.
По данным инфоцентра правительства Тюменской области, в регионе зеленые насаждения занимают площадь в 6 тысяч 872 га, 37% из них — хвойные породы.
В этом году в рамках областного проекта «Сохраним лес» национального проекта «Экология» в регионе создадут искусственные насаждения на площади 3,2 тысячи га.
Ранее «Наш Город» писал, что Тюмень опередила средний российский показатель по площади озеленения на одного человека. В России на жителя приходится 16 «квадратов» зелени, в Тюмени — 20 «квадратов». По новой концепции озеленения города этот показатель еще увеличится.