Как оформить портрет ветерана для «Бессмертного полка»

Для желающих принять участие в акции «Бессмертный полк» в Тюменской области развернуто 130 пунктов для бесплатной печати снимков. В Тюмени они располагаются в районных библиотеках города. Но распечатать и изготовить штрендер можно и самостоятельно в фотоцентрах и студиях полиграфии. Средняя стоимость составит 33 рубля.

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