Как оформить портрет ветерана для «Бессмертного полка»

В типографиях Тюмени уже вовсю ведется оцифровка и печать фотографий ветеранов для «Бессмертного полка». В среднем за портрет берут 33 рубля. Обратиться можно в фотоцентры, которые располагаются по адресам:
ООО «ААА-ПОЛИСТЭМП», ул. Республики, д. 61, офис 901
Фотоцентр PROFI, ул. Ленина, 79
ТЦ Магнит, Червишевский тракт, 314
ТЦ Элита, Юганский проезд, 45
ТЦ На Втором, ул. Республики, 215а
ТЦ Турана, ул. Ямская 77, павильон 77
ТЦ Фаворит, ул. Валерии Гнаровской 12, ФотоКопиМакc 3 этаж
ТЦ Новый Восточный, павильон №5 в цоколе, ул. Таллинская, 4а
ТЦ Восточный, отдел фотопечать ул. Моторостроителей, 4а
ФотоКопиЦентр, ул. Мельникайте, 9311
Центр праздника Люси, ул В.Гнаровской 4
Но эту услугу можно получить и бесплатно, обратившись в одну из библиотек города:
Центральная городская библиотека, ул. Луначарского, 51/3, тел. (34-52) 69-90-59
Центральная детская библиотека, ул. Харьковская, 48/2, тел. (34-52) 27-86-93
Центр семейного чтения имени А. С. Пушкина, ул. Газовиков, 30/1, тел. (34-52) 47-78-19
Информационно-библиотечный центр для молодёжи, ул. Червишевский Тракт, 15, корп. 1, тел.: (34-52) 26-43-34, 26-44-60
Литературно-краеведческий центр, ул. Первомайская, 14, тел. (34-52) 46-45-79
Библиотека истории города имени А. И. Текутьева, ул. Щербакова, 11, тел. (34-52) 22-52-37
Библиотека № 16, ул. Олимпийская, 20а, тел.: (34-52) 33-27-12, 33-14-02
Всего в Тюменской области развернуто 130 точек, где вы бесплатно можете оформить портрет для акции «Бессмертный полк».
Сбор участников акции начнется с 9 часов утра на улице Республики. В 10 часов шествие начнется от перекрестка Республики с улицей Кирова в сторону Центральной площади, до улицы Холодильной.