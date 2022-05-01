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Евгений Заболотный: в Тюмени живут люди, создающие основу для позитивных перемен

1 мая 04:30
Фото: Википедия
В Тюмени живут и работают люди, создающие основу для позитивных перемен в городе, отметил Евгений Заболотный.

Председатель Тюменской городской Думы Евгений Заболотный поздравил горожан с праздником Весны и Труда.

«Более 130 лет празднование Первомая связано с человеком труда, делающим все возможное для благополучия своей семьи, города, региона и страны. Весенний праздник не утратил своей значимости и сегодня. Важные ценности – согласие, созидание и солидарность – объединяют разные поколения жителей, вкладывающих силы, знания и опыт в развитие родной земли», - подчеркнул Евгений Заболотный.

«Мы всегда умели объединяться, решать сложные задачи, не сдаваться перед трудностями. В этом году 1 мая небо над областной столицей впервые раскрасит праздничный салют в честь присвоения Тюмени звания «Город трудовой доблести». Это дань памяти нашим землякам, напоминание будущим поколениям о самоотверженном подвиге горожан», - уверен Председатель Тюменской городской Думы.

Он пожелал тюменцам мира, добра, крепкого здоровья, благополучия и веры в свои силы.

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