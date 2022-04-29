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В Тюмени 29 апреля похолодает сразу на 14 градусов

29 апреля 01:03
Фото: 1Mi
В пятницу синоптики ожидают резкое похолодание и ясную погоду, сообщает Гисметео.
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Тюмень

Днём температура воздуха снизится до + 11 градусов, при этом в четверг фиксировалось до + 25. Скорость ветра снизится до 3-4 метров в секунду, существенных осадков не ожидается. Днём большая часть облаков рассеется, влажность 55%.

В субботу ожидается до + 10 градусов. Большую часть времени в Тюмени будет облачно, скорость ветра снизится до 2-3 метров в секунду. День пройдёт без осадков, влажность 50%. Атмосферное давление в пределах нормы.

Пасмурная погода ожидает тюменцев в воскресенье, ожидается до + 10 градусов. Скорость ветра составит 2-4 метра в секунду, атмосферное давление ниже нормы. Влажность около 63%.

На следующей неделе немного потеплеет, и пройдут кратковременные дожди. Ожидается переменная облачность.

#Новости#Тюмень#Александр Мязин#Общество
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