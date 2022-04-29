Российским регионам рекомендовали подготовиться к эпидемии холеры

«Главам регионов рекомендуется, в частности, внести необходимые изменения в комплексные планы по санитарной охране территорий и оценить готовность региональных органов власти и медучреждений к проведению профилактических мероприятий. Рекомендовано обеспечить готовность госпитальной и лабораторной базы, рассчитать потребность в антибактериальных препаратах и средствах регидратации, принять меры по готовности к переходу к строгому противоэпидемическому режиму в инфекционных стационарах, а также дооснастить лаборатории медицинских организаций необходимой аппаратурой». говорится в документе.
Соответствующие задачи необходимо выполнить в срок до 1 июня.
Холера — это опасная инфекционная болезнь, встречающаяся только у людей. Ее вызывают холерные вибрионы, которые очень хорошо сохраняются в воде. Поэтому заражение часто происходит при употреблении не прошедших тепловую обработку морепродуктов. Также можно заразиться через предметы быта. Основными мерами профилактики холеры является соблюдение правил надлежащей гигиены и безопасного приготовления и хранения пищи.
В Тюменской области эпидемия холеры была зарегистрирована в 1892 году.