Российским регионам рекомендовали подготовиться к эпидемии холеры

«Главам регионов рекомендуется, в частности, внести необходимые изменения в комплексные планы по санитарной охране территорий и оценить готовность региональных органов власти и медучреждений к проведению профилактических мероприятий. Рекомендовано обеспечить готовность госпитальной и лабораторной базы, рассчитать потребность в антибактериальных препаратах и средствах регидратации, принять меры по готовности к переходу к строгому противоэпидемическому режиму в инфекционных стационарах, а также дооснастить лаборатории медицинских организаций необходимой аппаратурой». говорится в документе.