ВКонтакте подвела итоги первого квартала 2022 года

VK Видео объединяет все видеотехнологии и платформы экосистемы VK, включая видео ВКонтакте, Клипы ВКонтакте и Одноклассники. В марте платформа достигла рекорда в 2,45 млрд ежедневных просмотров. Отвечая на растущие запросы пользователей, платформа представила несколько важных обновлений.