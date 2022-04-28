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В Уватском районе выбрали нового главу

28 апреля 08:43
Фото: тг-канал Александр Моор
В Уватском районе назначен новый глава. Руководителем администрации муниципалитета стал Вячеслав Елизаров. Такое решение принято 28 апреля на заседании районной думы. Об этом сообщил в тг-канале губернатор Тюменской области Александр Моор.

«Сегодня дума Уватского муниципального района назначила на должность нового главу администрации. Им стал Вячеслав Елизаров. Считаю, что депутаты приняли верное решение. Поздравляю!» Александр Моор.

Напомним, Вячеслав Елизаров занял место ушедшего Сергея Путмина. Путмин был назначен на должность управляющего делами правительства Тюменской области с 25 марта 2022 года.

Вячеслав Елизаров в 2016 году уже исполнял обязанности главы администрации Уватского района. Тогда он был назначен временным руководителем — после ухода с поста Александра Тулупова, возглавлявшего муниципалитет с января 2015 до мая 2016 года.

С 2016 года и до сегодняшнего дня Елизаров руководил МКУ «Служба заказчика и технического контроля» в Тюмени.

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#Новости#Выборы#Уватский район#Александр Моор#Валентина Бурнашева#Политика
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