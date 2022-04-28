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В Тюмени разыскивают «школьного» извращенца

28 апреля 08:15
Фото: 1Mi
Извращенца, пугающего прохожих и детей возле лицея № 81, разыскивает тюменская полиция. Сегодня утром в паблике VK ЧП Тюмень ЧС появилась видеозапись, на которой запечатлен мужчина, занимающийся самоудовлетворением.
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Полиция

Видеоролик был направлен в полицию. Как рассказали в пресс-службе УМВД России по Тюменской области, в настоящее время сотрудники ведомства уже изучили видеозапись и теперь занимаются выяснением личности тюменца.

Между тем, под постом в паблике VK подписчики делятся информацией о том, что мужчина занимается этим возле лицея № 81 каждое утро.

«С детства живу на Ватутина, к ним иммунитет уже, помню маленькие в школу идём, они на каждом углу. Мы их не боялись почему-то. Ещё и смеялись над ними, а пацаны вообще гоняли их, сейчас время другое конечно. Напугает детей, это школа же», Елена М.

#Новости#Полиция#Тюмень#Дети#Валентина Бурнашева#Происшествия
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