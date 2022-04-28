В Тюмени разыскивают «школьного» извращенца

Видеоролик был направлен в полицию. Как рассказали в пресс-службе УМВД России по Тюменской области, в настоящее время сотрудники ведомства уже изучили видеозапись и теперь занимаются выяснением личности тюменца.
Между тем, под постом в паблике VK подписчики делятся информацией о том, что мужчина занимается этим возле лицея № 81 каждое утро.
«С детства живу на Ватутина, к ним иммунитет уже, помню маленькие в школу идём, они на каждом углу. Мы их не боялись почему-то. Ещё и смеялись над ними, а пацаны вообще гоняли их, сейчас время другое конечно. Напугает детей, это школа же», Елена М.