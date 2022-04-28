В Тюмени разыскивают «школьного» извращенца

«С детства живу на Ватутина, к ним иммунитет уже, помню маленькие в школу идём, они на каждом углу. Мы их не боялись почему-то. Ещё и смеялись над ними, а пацаны вообще гоняли их, сейчас время другое конечно. Напугает детей, это школа же», Елена М.