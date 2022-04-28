В Тюмени предприниматели могут получить КЭП в офисах ВТБ

«Квалифицированная электронная подпись – это один из важных инструментов для бизнеса, который упрощает документооборот и доступ к различным электронным сервисам. Только с начала года мы зафиксировали почти двукратный рост числа выданных КЭП, что говорит о высокой востребованности сервиса. Мы работаем над дальнейшим расширением географии его предоставления, чтобы у предпринимателей во всех городах присутствия ВТБ была возможность получить доступ к удобному решению для повседневной работы», – отметил Спартак Солонин, руководитель департамента корпоративного цифрового бизнеса – старший вице-президент ВТБ.