В Тюмени предприниматели могут получить КЭП в офисах ВТБ

ВТБ выдает КЭП в качестве доверенного лица Удостоверяющего центра ФНС России. Сегодня сервис доступен в отделениях банка в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Екатеринбурге, а также в Тюмени. Получить КЭП могут все предприниматели, независимо от того, являются ли они клиентами банка.
Для получения КЭП предпринимателю потребуется посетить отделение ВТБ один раз, а сам процесс займет не более 30 минут. Сертификат электронной подписи записывается на сертифицированный защищенный физический носитель (USB-токен).
Клиенту потребуются паспорт и один из документов − решение о назначении руководителя для юридического лица (или другой документ, подтверждающий право действовать от имени ЮЛ без доверенности) и лист записи ЕГРИП или свидетельство ОГРНИП – для ИП.
«Квалифицированная электронная подпись – это один из важных инструментов для бизнеса, который упрощает документооборот и доступ к различным электронным сервисам. Только с начала года мы зафиксировали почти двукратный рост числа выданных КЭП, что говорит о высокой востребованности сервиса. Мы работаем над дальнейшим расширением географии его предоставления, чтобы у предпринимателей во всех городах присутствия ВТБ была возможность получить доступ к удобному решению для повседневной работы», – отметил Спартак Солонин, руководитель департамента корпоративного цифрового бизнеса – старший вице-президент ВТБ.
Квалифицированная электронная подпись − цифровой аналог собственноручной подписи индивидуального предпринимателя или руководителя юридического лица. КЭП позволяет вести электронный документооборот, пользоваться сервисами государственных органов, отправлять отчетность в ФНС, а также участвовать в электронных торгах.
«Узнать подробную информацию о сервисе и выбрать офис для получения КЭП тюменцы могут на сайте банка www.vtb.ru/malyj-biznes/ukep/» , - добавили в пресс-службе ВТБ.