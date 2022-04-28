nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В Тюмени накануне под колеса автомобилей попали трое детей

28 апреля 07:21
Фото: ГИБДД Тюменской области
Трое детей пострадали в среду, 27 апреля, на тюменских дорогах. Одно из происшествий случилось на улице Самарцева. Там автомобилем «Рено Логан» был сбит 14-летний подросток, который ехал на электросамокате по проезжей части дороги. Школьник получил травму головы, обстоятельства выясняются.
Сюжет
Тюмень

Еще одно ДТП произошло во дворе дома в Тихом проезде «Киа Рио» сбил 14-летнего подростка. Школьник получил травмы ключицы. Обстоятельства выясняются, сообщили в областной ГИБДД.

Фото: ГИБДД Тюменской области

Также стали известны подробности аварии, случившейся на улице Андрея Бушуева, где под колесами автомобиля «Форд» оказался 9-летний ребёнок. Как рассказали в областной Госавтоинспекции, юный тюменец ехал по пешеходному переходу на самокате, не спешившись, где и был сбит иномаркой.

Оказалось, что за рулем «Форда» находился 32-летний мужчина, который не имеет водительских прав. Он был задержан и отстранен от управления транспортом. В результате ДТП мальчик получил ссадины.

Фото: ГИБДД Тюменской области

Ранее «Наш Город» писал, что 23 апреля в Тюмени произошло дорожно-транспортное происшествие с участием велосипедиста. На улице Совхозная, 46 мужчина на электросамокате сбил 14-летнего велосипедиста и скрылся с места преступления.

Материалы по теме
В Тюмени мужчина на самокате сбил ребенкаВ Тюмени на пешеходном переходе улицы Андрея Бушуева машина сбила ребенка
#Новости#Тюмень#Дети#ДТП#Валентина Бурнашева#Происшествия
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25