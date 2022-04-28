В Тюмени накануне под колеса автомобилей попали трое детей

Еще одно ДТП произошло во дворе дома в Тихом проезде «Киа Рио» сбил 14-летнего подростка. Школьник получил травмы ключицы. Обстоятельства выясняются, сообщили в областной ГИБДД.
Также стали известны подробности аварии, случившейся на улице Андрея Бушуева, где под колесами автомобиля «Форд» оказался 9-летний ребёнок. Как рассказали в областной Госавтоинспекции, юный тюменец ехал по пешеходному переходу на самокате, не спешившись, где и был сбит иномаркой.
Оказалось, что за рулем «Форда» находился 32-летний мужчина, который не имеет водительских прав. Он был задержан и отстранен от управления транспортом. В результате ДТП мальчик получил ссадины.
Ранее «Наш Город» писал, что 23 апреля в Тюмени произошло дорожно-транспортное происшествие с участием велосипедиста. На улице Совхозная, 46 мужчина на электросамокате сбил 14-летнего велосипедиста и скрылся с места преступления.