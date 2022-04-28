В Тюмени накануне под колеса автомобилей попали трое детей

Также стали известны подробности аварии, случившейся на улице Андрея Бушуева, где под колесами автомобиля «Форд» оказался 9-летний ребёнок. Как рассказали в областной Госавтоинспекции, юный тюменец ехал по пешеходному переходу на самокате, не спешившись, где и был сбит иномаркой.