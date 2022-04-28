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В Тюмени из-за пожара многодетная семья осталась без крова

28 апреля 01:58
Фото: Группа в ВК «ЧС Тюмень»
Накануне вечером, 27 апреля, в Тюмени в одной из квартир пятиэтажного дома № 104 по улице Д. Бедного произошел сильный пожар. В результате происшествия семья с четырьмя детьми осталась без крова. По словам очевидцев, дети из горящей квартиры, расположенной на четвертом этаже, сами выбежали на улицу.
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Тюмень

Как рассказали в городском департаменте безопасности жизнедеятельности, сообщение о возгорании поступило в 20:19. На место оперативно прибыли все службы и специалисты департамента. Из огня были спасены шесть человек, ещё семь - эвакуированы. К счастью, погибших и пострадавших нет.

Площадь пожара составила порядка 45 кв. м. Причины и ущерб устанавливаются. В тушении пожара было задействовано 12 единиц техники, 37 человек личного состава Главного управления МЧС России по Тюменской области.

На месте пожара также работали специалисты УК. Они проводили обследование многоквартирного дома. Жителям пострадавшей от огня квартиры было предложено временно заселиться в гостиницу.

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#Новости#Тюмень#Пожар#Юлия Николаева#Происшествия
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