В Тюмени из-за пожара многодетная семья осталась без крова

Как рассказали в городском департаменте безопасности жизнедеятельности, сообщение о возгорании поступило в 20:19. На место оперативно прибыли все службы и специалисты департамента. Из огня были спасены шесть человек, ещё семь - эвакуированы. К счастью, погибших и пострадавших нет.
Площадь пожара составила порядка 45 кв. м. Причины и ущерб устанавливаются. В тушении пожара было задействовано 12 единиц техники, 37 человек личного состава Главного управления МЧС России по Тюменской области.
На месте пожара также работали специалисты УК. Они проводили обследование многоквартирного дома. Жителям пострадавшей от огня квартиры было предложено временно заселиться в гостиницу.