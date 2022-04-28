В Тюмени из-за пожара многодетная семья осталась без крова

Как рассказали в городском департаменте безопасности жизнедеятельности, сообщение о возгорании поступило в 20:19. На место оперативно прибыли все службы и специалисты департамента. Из огня были спасены шесть человек, ещё семь - эвакуированы. К счастью, погибших и пострадавших нет.