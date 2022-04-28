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В Тюмени дворник детсада создает картины на песке

28 апреля 10:18
Фото: ВКонтакте
В детском саду №146 дворник Валерий Кардашин создаёт картины. В качестве полотна он использует песок на местных площадках, сообщает тюменский городской Профсоюз образования.

Для своих работ он использует мётлы и лопаты. Валерий Кардашин старается подбирать рисунки исходя из возраста ребят.

«Для ясельных групп рисует простые изображения: машинки, трактор, черепашку. На площадках для ребят постарше на песке разворачиваются целые сюжеты сказок»сообщили представители профсоюза.

Рисунки дворника оценили и жители близлежащих домов. Пегасы, драконы и обычные животные украшают местный двор. Валерий Кардашин с детства любил рисовать, продолжил свое увлечение работая в детском саду.

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#Новости#Александр Мязин#Общество
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