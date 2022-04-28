В Тюмени дворник детсада создает картины на песке

Для своих работ он использует мётлы и лопаты. Валерий Кардашин старается подбирать рисунки исходя из возраста ребят.
«Для ясельных групп рисует простые изображения: машинки, трактор, черепашку. На площадках для ребят постарше на песке разворачиваются целые сюжеты сказок»сообщили представители профсоюза.
Рисунки дворника оценили и жители близлежащих домов. Пегасы, драконы и обычные животные украшают местный двор. Валерий Кардашин с детства любил рисовать, продолжил свое увлечение работая в детском саду.