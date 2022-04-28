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В майские праздники в Тюмени запретят продажу алкоголя

28 апреля 07:04
Фото: 1Mi
В майские праздники в Тюмени запретят продажу спиртосодержащих напитков. Запрет на реализацию алкоголя будет действовать с 8 часов утра и до 9 часов вечера в Праздник Весны и Труда, 1 мая, и в День Победы, 9 мая.
Сюжет
Тюмень

Продажу алкоголя разрешат только в заведениях общепита и у индивидуальных предпринимателей, — пояснили в мэрии Тюмени.

Следующее ограничение на покупку алкогольных напитков жителей Тюмени ждет 17 мая. В этот день в школах областной столицы пройдут Последние звонки.

Ранее «Наш Город» писал, что в этом году в Тюмени спиртные напитки не будут продавать также 1 июня — в День защиты детей, 12 июня — в День России, 25 июня — в День молодёжи, 30 июля — в День города, 1 сентября — в День знаний и в День народного единства, 4 ноября.

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