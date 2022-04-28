В майские праздники в Тюмени запретят продажу алкоголя

Продажу алкоголя разрешат только в заведениях общепита и у индивидуальных предпринимателей, — пояснили в мэрии Тюмени.
Следующее ограничение на покупку алкогольных напитков жителей Тюмени ждет 17 мая. В этот день в школах областной столицы пройдут Последние звонки.
Ранее «Наш Город» писал, что в этом году в Тюмени спиртные напитки не будут продавать также 1 июня — в День защиты детей, 12 июня — в День России, 25 июня — в День молодёжи, 30 июля — в День города, 1 сентября — в День знаний и в День народного единства, 4 ноября.