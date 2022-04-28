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В четверг синоптики ожидают в Тюмени штормовой ветер

28 апреля 01:03
Фото: 1Mi
В четверг синоптики обещают тюменцам тёплую, но ветреную погоду. По данным Гисметео, порывы могут достигать 15 м/с.
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Тюмень

Днём в Тюмени ожидается до + 23 градусов, влажность снизится до 62%. Скорость ветра к 14 часам может достигать 15 метров в секунду, весь день в городе будет пасмурно. Ближе к 23 часам возможен дождь.

В пятницу похолодает до + 11 градусов, часть облаков в городе рассеется. Скорость ветра снизится до 3-4 метров в секунду, влажность составит 46%. Атмосферное давление в пределах нормы.

Днём в субботу воздух в областной столице прогреется до + 11 градусов. Скорость восточного ветра составит 2-3 метра в секунду. Существенных осадков в Тюмени не ожидается, влажность около 60%.

В конце недели ожидаются дожди, возможно похолодание до + 8 градусов.

#Новости#Тюмень#Александр Мязин#Общество
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