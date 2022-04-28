В четверг синоптики ожидают в Тюмени штормовой ветер

Днём в Тюмени ожидается до + 23 градусов, влажность снизится до 62%. Скорость ветра к 14 часам может достигать 15 метров в секунду, весь день в городе будет пасмурно. Ближе к 23 часам возможен дождь.
В пятницу похолодает до + 11 градусов, часть облаков в городе рассеется. Скорость ветра снизится до 3-4 метров в секунду, влажность составит 46%. Атмосферное давление в пределах нормы.
Днём в субботу воздух в областной столице прогреется до + 11 градусов. Скорость восточного ветра составит 2-3 метра в секунду. Существенных осадков в Тюмени не ожидается, влажность около 60%.
В конце недели ожидаются дожди, возможно похолодание до + 8 градусов.