Тюменцы стали в 5 раз активнее оформлять «Семейную ипотеку» Сбера

По статистике, 75% семей берут в ипотеку строящееся жилье, 25% — готовое.
«С момента запуска „семейная ипотека“ показала свою эффективность и помогла решить жилищный вопрос тысячам уральских семей. Сейчас эта программа по-прежнему остается востребованной, лидируя по объему выдачи среди всех льготных программ Сбербанка. Ее несомненное преимущество в низкой ставке: при использовании сервиса электронной регистрации получить жилищный кредит можно по ставке 5,7% годовых. А при покупке жилья по программе субсидирования с застройщиками ипотечная ставка составит от 0,1%. Как правило, рассмотрение заявки не превышает двух дней, но большинство клиентов получают одобрение в день обращения»говорит Дмитрий Суховерхов, председатель Уральского банка Сбербанка.
«Важный момент для семей, которые хотят приобрести жилье, — это возможность использования в качестве первоначального взноса частично или полностью материнского капитала. Сейчас первоначальный взнос по программе ипотеки с господдержкой составляет 15% от стоимости недвижимости. При покупке жилья в Тюменской области максимальная сумма кредита — 6 млн рублей. Подать заявку и найти подходящее жилье можно на ДомКлик буквально за несколько минут»отмечает Евгений Светлов, управляющий Западно-Сибирским отделением Сбербанка.
Сбер постоянно расширяет возможности приобретения жилья для семей с детьми не только по госпрограммам. Ранее в рамках программы «Ипотека по двум документам» при покупке вторичного жилья или квартир в новостройках появилась возможность использовать материнский капитал для увеличения суммы кредита.