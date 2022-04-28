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Тюменцы стали в 5 раз активнее оформлять «Семейную ипотеку» Сбера

28 апреля 04:45
Фото: СБЕР
В 1 квартале 2022 года Сбербанк в Тюменской области выдал 2,9 млрд рублей по льготной ипотечной программе для семей с детьми. Это в 5 раза превышает показатели аналогичного периода прошлого года. Всего в 1 квартале 2022 года «семейную ипотеку» оформили в Сбере 767 тюменских семей.

По статистике, 75% семей берут в ипотеку строящееся жилье, 25% — готовое.

«С момента запуска „семейная ипотека“ показала свою эффективность и помогла решить жилищный вопрос тысячам уральских семей. Сейчас эта программа по-прежнему остается востребованной, лидируя по объему выдачи среди всех льготных программ Сбербанка. Ее несомненное преимущество в низкой ставке: при использовании сервиса электронной регистрации получить жилищный кредит можно по ставке 5,7% годовых. А при покупке жилья по программе субсидирования с застройщиками ипотечная ставка составит от 0,1%. Как правило, рассмотрение заявки не превышает двух дней, но большинство клиентов получают одобрение в день обращения»говорит Дмитрий Суховерхов, председатель Уральского банка Сбербанка.

«Важный момент для семей, которые хотят приобрести жилье, — это возможность использования в качестве первоначального взноса частично или полностью материнского капитала. Сейчас первоначальный взнос по программе ипотеки с господдержкой составляет 15% от стоимости недвижимости. При покупке жилья в Тюменской области максимальная сумма кредита — 6 млн рублей. Подать заявку и найти подходящее жилье можно на ДомКлик буквально за несколько минут»отмечает Евгений Светлов, управляющий Западно-Сибирским отделением Сбербанка.

Сбер постоянно расширяет возможности приобретения жилья для семей с детьми не только по госпрограммам. Ранее в рамках программы «Ипотека по двум документам» при покупке вторичного жилья или квартир в новостройках появилась возможность использовать материнский капитал для увеличения суммы кредита.

#Новости#Юлия Николаева#Общество
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