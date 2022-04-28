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Турфирмы не получили обещанную им компенсацию за эвакуацию туристов из-за рубежа

28 апреля 08:25
Фото: piqsels.com
Глава ассоциации «Турпомощь» Александр Осауленко заявил, что российский туристические компании все еще не получили компенсации за эвакуацию туристов из-за рубежа после 24 февраля.

Как сообщает iz.ru, Осауленко отметил, что на вывоз россиян из-за границы туроператоры потратили много собственных средств, однако до сих пор еще не получили обещанной им компенсации.

Напомним, правительство выделило на эти цели 10 миллиардов рублей.

Как отметил глава ассоциации, все еще не даны конкретные требования к пакетам документов, которые нужно предоставить, чтобы претендовать на эти компенсации.

В свою очередь в пресс-службе «Интурист» подтвердили данную информацию и выразили надежду на то, что средства поступят во второй половине года.

#Новости#Юлия Кононенко#Общество
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