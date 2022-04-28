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Следователи СКР расследуют смерть мужчины недалеко от моста на Пермякова в Тюмени

28 апреля 13:33
Фото: СКР
Следователи СКР по Тюменской области организовали проверку по факту смерти мужчины 1970 года рождения, его сбил поезд №170 недалеко от моста на Пермякова. Он скончался на месте происшествия.

Ранее в тюменских пабликах появилась информация, что мужчина лежит без сознания. Отмечалось, что он мог не услышать звук поезда.

«Сегодня в 13:44 (по мск) в 100 метрах от о.п. 2143 км пикет 7 города Тюмень пассажирским поездом номер 170 смертельно травмирован местный житель 1970 г.р. Мужчина переходил железнодорожные пути с велосипедом в неположенном месте»сообщили представители Центрального МСУТ СКР.

В настоящий момент оперативники Следственного Комитета и МВД выясняют все обстоятельства случившегося.

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#Новости#Александр Мязин#Происшествия
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