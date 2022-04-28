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«Шашлычный набор» в России подорожал почти на 600 рублей

28 апреля 08:30
Фото: piqsels.com
Аналитики ресурса «Чек Индекс» подсчитали, что в апреле 2022 года «индекс шашлыка» вырос на 31% по сравнению апрелем 2021 года.

Как сообщает iz.ru, эксперты просмотрели цены, по которым покупатели оплачивали маринованное мясо, шампуры, мангалы, уголь и розжиг с 1 по 24 апреля.

Выяснилось, что средний чек за такой набор в апреле 2022 года составил 2484 рубля, тогда как годом ранее он обходился в 1901 рубль.

Специалисты отметили, что на мясо люди в среднем тратят 498 руб. (+17%), на шампура — 304 руб. (+30%), на мангал — 1172 руб. (+28%), на уголь — 380 руб. (+77%) и на средство для розжига 130 руб. (+26%).

Отмечается, что и продажи наборов для приготовления шашлыка в натуральном выражении снизились на 20%. Специалисты связывают это с поздним началом весны, а не с ростом цен.

#Новости#Юлия Кононенко#Общество
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