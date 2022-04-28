Сезон автопутешествий: что взять с собой и кто чем поможет в пути

«Летом вместо стеклоомывателя можно воспользоваться просто водой. Столкнулась пару раз с тем, что на заправках некоторых сетей не разрешают набрать воды из-под крана. Потому при планировании поездки лучше заранее изучить маршрут на предмет доступного сервиса на заправочных станциях по пути, — советует Марина. — В мобильном приложении «АЗС «Газпромнефть», например, можно проложить маршрут через АЗС с интересующими услугами: например, шкаф-вода. Он есть на многих станциях, и проблем с водой в дороге не возникнет. Да и вообще в кафе на станции можно просто присесть и отдохнуть, даже если ты ничего не приобрел, в такой возможности тебе не откажут».