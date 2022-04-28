Сезон автопутешествий: что взять с собой и кто чем поможет в пути

От грузоперевозок до такси
Сергей Тарасов долгое время занимался грузоперевозками внутри страны, ездил на Рено Мастер. Сейчас таксует. Говорит, когда-то надо было при себе иметь и антифриз, и тормозную жидкость.
«Сейчас даже в дальнем путешествии без этого можно обойтись. Все есть на заправках. Можно приобрести что угодно — от ароматизатора до канистры. Хотя, пожалуй, небольшой запас тормозной жидкости в багажнике все же не будет лишним».
Многие водители стараются пользоваться одной сетью автозаправочных станций — так они становятся участниками программы лояльности, а это — скидки, подарки, бонусы. Некоторые АЗС предлагают еще ряд удобств.
«На станциях „Газпромнефть“ широкий спектр услуг и товаров. Например, подкачка шин — и это бесплатно. Всегда можно купить стеклоомывающую жидкость в канистрах. А на ряде их станций в стране, например, в Москве, Ярославле, Екатеринбурге, можно залить омывайку в бачок прямо из специального аппарата. Очень удобно в межсезонье, когда температура быстро меняется и целая канистра не нужна. Знаю про это, так как сам не раз пользовался в командировках», — отмечает Серей Тарасов.
Реквизит для кино
Марина Захарова, водитель с 20-летним стажем, часто пользуется услугами заправок.
«Летом вместо стеклоомывателя можно воспользоваться просто водой. Столкнулась пару раз с тем, что на заправках некоторых сетей не разрешают набрать воды из-под крана. Потому при планировании поездки лучше заранее изучить маршрут на предмет доступного сервиса на заправочных станциях по пути, — советует Марина. — В мобильном приложении «АЗС «Газпромнефть», например, можно проложить маршрут через АЗС с интересующими услугами: например, шкаф-вода. Он есть на многих станциях, и проблем с водой в дороге не возникнет. Да и вообще в кафе на станции можно просто присесть и отдохнуть, даже если ты ничего не приобрел, в такой возможности тебе не откажут».
Марина Захарова много лет работает в киноиндустрии и организует перевозку реквизита преимущественно для съемок исторических фильмов.
«Одноразовые перчатки с собой всегда. Они нужны для работы и на заправке пригодятся. Когда сама заправляешься, лучше тоже надеть перчатки, чтобы потом случайно не испачкать реквизит. У меня машины, в основном, на дизельном топливе — запах, сами понимаете, так что перчатки очень кстати. Хотя на некоторых АЗС работают заправщики, они еще стекла и зеркала вам всегда протрут», — поделилась она.
Также Марина считает, что АЗС — это не только место, где ты заправляешь автомобиль.
«Участвовала в акции „Газпромнефть“, в итоге смогла приобрести с хорошей скидкой массу полезных и стильных вещей — ремень, зонтик и водительские противобликовые очки. Они, кстати, в поездках на дальние расстояния буквально спасают, глаза устают намного меньше. А также обзавелась очками для темного времени суток. Их польза в том, что во время ночной поездки встречные фары не слепят», — рассказала реквизитор.
Кофе со звездой и без
Марина поделилась, что как-то пила на заправке кофе с актером Алексеем Кравченко. Подвозила актрису Анну Лутцеву. Дело было на съемках сериала «Чингачгук», премьера которого проходит на канале НТВ.
Говорит, порадовалась тогда, что затарилась на заправке и влажными салфетками для автомобиля. Оказалось, актриса очень щепетильно относится к вопросам чистоты.
«А вот Владимир Епифанцев — исполнитель главной роли — не так прихотлив — бутылка воды в машине есть и отлично», — поделилась Марина.
Удобно, что рядом с заправками часто бывают автомойки.
«Машина на съемках всегда должна быть чистой, ведь нередко мои машины используют в кадре», — делится она.
Доехать от Петербурга до Старой Руссы, где идут съемки, и сохранить машину чистой, по словам Марины, нереально. На выручку приходит АЗС, где есть возможность ополоснуть машину самостоятельно. Это занимает немного времени.
Кстати, о чистоте. Марина — многодетная мама, часто летом путешествующая с семьей. По ее словам, в машине для дальних путешествий всегда нужно иметь губку для обуви, пакетики на случай, если кого-то из детей укачает, влажные салфетки, в том числе, для салона авто — что и говорить, дети пачкать умеют — а также воду, аптечку и запаску.
«Стараюсь все взять из дома, но ничего не забыть не получается. Хорошо, что многие АЗС — это и магазин, и кафе. Все необходимое там найти не проблема. И перекусить можно — дети любят быструю еду, которую предлагают на АЗС», — делится Марина.
В майские праздники семья запланировала поездку по Золотому кольцу России: в планах посмотреть Суздаль, Владимир, если получится, Ярославль.
Последнее не отдадут
Новичкам на дороге, особенно в дальнем пути, полезно знать, что помощь придет всегда, однако, нерадивому водителю свое последнее не отдадут.
«Если у автомобилиста нет запаски — это его оплошность. Нет, помочь все равно нужно — взять на буксир, например, но мало кто отдаст свое запасное колесо. Ну, может быть, если осталось не больше 100 километров пути и с возвратом. Водитель, который сам только выехал, свое колесо не отдаст. И это нормально», — поделился опытом Сергей Тарасов.
Он также напоминает новичкам захватить с собой табличку с телефонным номером, чтобы положить при необходимости под лобовое стекло, памятку, что делать при ДТП, телефоны страховых компаний, пустые бланки евро-протокола. Не помешает светоотражающий жилет или любой светоотражатель на одежде для выхода из машины на трассе в темноте. А в боковой дверной карман водителю стоит положить салфетки для протирания боковых зеркал — и навести блеск можно будет, не выходя из машины.
А вот «набор таксиста» должен вмещать в себя чуть более расширенный набор вспомогательных средств. С тех пор как ушел в таксисты, говорит Сергей Тарасов, понял, что одних шнурков нужно иметь целый арсенал.
«Я имею ввиду провода для зарядки телефонов. У всех ведь разные телефоны, а пассажиры, не поверите, через одного обращаются за зарядкой. И радуются как дети, когда под рукой находится подходящая зарядка».