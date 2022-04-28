По Тюмени разъезжал несовершеннолетний водитель

Как рассказали в областной Госавтоинспекции, автомобиль несовершеннолетнего водителя был отправлен на штрафстоянку, а сам парень привлечен к административной ответственности за езду без прав. Кроме того, информация о нарушении была передана в подразделение по делам несовершеннолетних. Теперь родители тюменца понесут ответственность за его поступок.
Другим нарушителем, который был пойман за езду без прав по улицам города, оказался 50-летний мотоциклист. Его автоинспекторы задержали на улице Таллинской. В итоге мотоцикл байкера также был увезен эвакуатором.
Ранее «Наш Город» писал, что на улицы Тюмени вышел мотовзвод полка ДПС ГИБДД. В ближайшие полгода инспектора будут следить за порядком на дорогах и соблюдением правил дорожного движения водителями мотоциклов.