Николай Щепелин предпочитает отдавать деньги юристам, а не семье брата

Но не тут-то было. Николай Игнатьевич не тот человек, который просто так расстается с деньгами. Даже если речь идет о вдове умершего брата. В ответ на просьбу Светланы выкупить акции он развернул боевые действия против нее. Немедленно было организовано собрание акционеров, на котором принято решение выпустить дополнительные акции таким образом, чтобы доля Светланы уменьшилась до ничтожных значений (менее 1%) и совсем обесценилась.