Николай Щепелин предпочитает отдавать деньги юристам, а не семье брата

Напомним, Петр скончался осенью 2020 года – в разгар второй волны пандемии. Ему вместе с супругой принадлежало около 18% акций АО «ТДСК» - компании, которую они вместе с Николаем развивали с 90-х годов. Очевидно, эти акции являлись для Петра основным капиталом, подушкой безопасности, которую он создавал для своей семьи в течение жизни.
И вот после смерти Петра Игнатьевича, немного отойдя от пережитого горя, его супруга – Светлана Алексеевна, попыталась воспользоваться этой подушкой: семья большая – дети, внуки, надо продолжать жить, строить их будущее. Она предложила Николаю Щепелину, который контролирует более 75% акций предприятия, выкупить ее долю по разумной цене. Благо предприятие в отличном финансовом состоянии, 2020 – 2021 годы были «золотыми» для застройщиков и возможность заплатить у Николая была.
Но не тут-то было. Николай Игнатьевич не тот человек, который просто так расстается с деньгами. Даже если речь идет о вдове умершего брата. В ответ на просьбу Светланы выкупить акции он развернул боевые действия против нее. Немедленно было организовано собрание акционеров, на котором принято решение выпустить дополнительные акции таким образом, чтобы доля Светланы уменьшилась до ничтожных значений (менее 1%) и совсем обесценилась.
Безусловно, вдова Петра Щепелина не ожидала, что ей придется бороться по сути за оставленное ей мужем наследство с его же родным братом. Что тот предпочтет отдавать деньги юристам за суды, а не семье брата. Тем не менее, женщина не опустила руки. Она подала в суд иск о признании незаконным решения собрания акционеров ТДСК, размывшего ее долю.
Также Светлана Щепелина пыталась найти и других покупателей акций. Она даже выставляла их на торги. Но, судя по всему, никто не захотел покупать ее долю. Это и понятно – если Николай Игнатьевич так поступает со своей родней, сложно предположить, как он обращается с деловыми партнерами. Видимо, его жизненное кредо: «Бей своих, чтобы чужие боялись"
Арбитражный суд Тюменской области рассматривал спор между Светланой Алексеевной и ТДСК почти 7 месяцев. Судом изначально по требованию Светланы Щепелиной были приняты обеспечительные меры – установлен запрет на исполнение пресловутого решения собрания акционеров. Учитывая сроки рассмотрения дела, создалось полное впечатление того, что судья пытается разобраться в хитросплетениях взаимоотношений акционеров.
Но не даром Николай Игнатьевич является одним из наиболее влиятельных людей в области. С ним так просто не поспоришь. В марте суд неожиданно сделал слушания по делу закрытыми по просьбе ТДСК, несмотря на отсутствие видимых причин для этого (раньше эти заявления судьей отклонялись). И сразу после этого – 25 марта в иске Светлане Щепелиной отказали. По каким мотивам – неизвестно: закрытый процесс.
Тем не менее, точку в этом конфликте ставить еще рано. Истцом, как следует из информации с официального сайта суда, была подана апелляция. Теперь дело будет рассматриваться в апелляционном суде в Омске.
Редакция будет следить за развитием ситуации. Хочется верить, что у нас все еще можно заставить местных олигархов исполнять обязательства, и в ситуации, когда они не хотят или не могут поступать по-человечески, принуждать их к этому через суд.