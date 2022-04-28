Недалеко от Тюмени в СНТ «Красная горка» сгорели 11 зданий

В настоящий момент администрация Богандинского МО собирает помощь для погорельцев. Три семьи остались дома, из имущества удалось спасти только документы. Без крыши над головой пятеро детей.
«На текущий момент пострадавших нет. Причины возгорания устанавливаются»отметили в ведомстве.
Всем, кто может помочь погорельцам просят позвонить в администрацию МО по телефонам: 720-634, 720-750, 720-611.
По данным МЧС, в результате пожара повреждено 3 дачных дома, 5 надворных построек. Всего на месте пожара работает 39 человек и 14 единиц техники, из них, от МЧС России 27 человек и 10 единиц техники.
На данный момент это не единственный пожар, который бушует на территории Тюменской области. Крупный пожар произошел сегодня в Ишиме. Там сгорел крупнейший торговый центр города. Также огонь сегодня уничтожил два деревянных дома.
Стоит отметить, что в прошлом году в СНТ Ягодное 4 июня сгорели сразу 4 дома. ЧП произошло в 3 километрах от Тюмени. В это время по всей Тюменской области действовал режим ЧС.