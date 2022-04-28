nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Недалеко от Тюмени в СНТ «Красная горка» сгорели 11 зданий

28 апреля 15:18
Фото: «НашГород»
По информации оперштаба, в СНТ «Красная горка» Тюменского района сгорели 3 дома, 4 бани и 4 небольшие постройки. В инциденте никто не пострадал, но спасатели МЧС ещё работают на месте происшествия.

В настоящий момент администрация Богандинского МО собирает помощь для погорельцев. Три семьи остались дома, из имущества удалось спасти только документы. Без крыши над головой пятеро детей.

«На текущий момент пострадавших нет. Причины возгорания устанавливаются»отметили в ведомстве.

Всем, кто может помочь погорельцам просят позвонить в администрацию МО по телефонам: 720-634, 720-750, 720-611.

По данным МЧС, в результате пожара повреждено 3 дачных дома, 5 надворных построек. Всего на месте пожара работает 39 человек и 14 единиц техники, из них, от МЧС России 27 человек и 10 единиц техники.

На данный момент это не единственный пожар, который бушует на территории Тюменской области. Крупный пожар произошел сегодня в Ишиме. Там сгорел крупнейший торговый центр города. Также огонь сегодня уничтожил два деревянных дома.

Стоит отметить, что в прошлом году в СНТ Ягодное 4 июня сгорели сразу 4 дома. ЧП произошло в 3 километрах от Тюмени. В это время по всей Тюменской области действовал режим ЧС.

Материалы по теме
В 3 км от Тюмени полностью сгорели 4 жилых дома
#Новости#Александр Мязин#Происшествия
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25