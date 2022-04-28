Назначить встречу с персональным мобильным менеджером Сбера можно по номеру 900

Сервис бесплатный и доступен всем клиентам СберБанка, кроме «Сбер Первый» и «Сбер Премьер». Назначить личную встречу с менеджером можно в любом удобном месте. Сотрудник приедет в назначенное время, ответит на вопросы по продуктам и сервисам Сбера, поможет их оформить, а также разобраться в нюансах использования цифровых сервисов.