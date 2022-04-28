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Назначить встречу с персональным мобильным менеджером Сбера можно по номеру 900

28 апреля 05:52
Фото: СБЕР
Связаться и назначить встречу с персональным мобильным менеджером Сбера стало ещё проще. Теперь клиент может позвонить по номеру 900, сказать: «Мне необходим персональный мобильный менеджер», и его соединят с сотрудником банка для уточнения деталей —времени и места встречи.

Ранее оставить заявку на встречу с менеджером можно было только через специальную форму на сайте Сбера или в приложении СберБанк Онлайн с помощью виртуального ассистента.

Сервис бесплатный и доступен всем клиентам СберБанка, кроме «Сбер Первый» и «Сбер Премьер». Назначить личную встречу с менеджером можно в любом удобном месте. Сотрудник приедет в назначенное время, ответит на вопросы по продуктам и сервисам Сбера, поможет их оформить, а также разобраться в нюансах использования цифровых сервисов.

«Этот сервис полезен для тех, кто хочет сэкономить время на посещении банковского офиса или по какой-то причине ограничен в передвижениях по городу. Например, это молодые родители или деловые люди. Помимо Тюмени, услуги персонального мобильного менеджера Сбера доступны в 247 городах России»отмечает Евгений Светлов, управляющий Западно-Сибирским отделением Сбербанка.

#Новости#Юлия Николаева#Общество
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