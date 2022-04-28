На Харьковской в Тюмени хотят построить новый жилой комплекс

Проекты находятся в стадии обсуждения.
«В рамках 1 этапа развития застроенных территорий застройщиком отселены и снесены многоквартирные дома по адресам: ул. Харьковская, д. 49, д. 51, д. 53»сообщил мэр города в своём телеграм-канале.
На улице должны появиться несколько высотных зданий. На данный момент на территории начался снос старых зданий, в частности уже разобрали «деревяшки», расположенные на улице Холодильной.
Между тем, некоторые горожане считают, что в этом месте лучше сделать парк или сквер. Стоит отметить, что в 2016 году одно из пятиэтажных зданий на Харьковской признали аварийным, здесь обнаружили большие трещины.