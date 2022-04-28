МРОТ в России могут повысить на 1250 рублей

В начале марта повышение МРОТ в ближайшее время и увеличение соцвыплат анонсировал президент России Владимир Путин.
На сегодняшний день размер прожиточного минимума в стране составляет 12 тысяч 654 рубля, МРОТ — 13 тысяч 890 рублей. Аналогичные размеры установлены с 1 января 2022 года в Тюменской области.
В случае повышения на 9% МРОТ и прожиточный минимум увеличатся на 1 тысячу 250 рублей и 1 тысячу 129 рублей соответственно.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области средняя зарплата за первые 2 месяца составила 53 600 рублей.
На учете в органах занятости региона состоит 4 375 человек, что меньше почти в три раза показателей 2021 года. При этом количество заявленных вакансий превышает число безработных в 5,5 раз. Повышенный спрос сегодня отмечен на официантов, хирургов, автослесарей, специалистов IT-отрасли.