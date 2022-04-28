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МРОТ в России могут повысить на 1250 рублей

28 апреля 06:22
Фото: 1Mi
В России на 9% могут повысить минимальный размер оплаты и труда и прожиточный минимум. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на источники в Госдуме.
Сюжет
Тюмень

В начале марта повышение МРОТ в ближайшее время и увеличение соцвыплат анонсировал президент России Владимир Путин.

На сегодняшний день размер прожиточного минимума в стране составляет 12 тысяч 654 рубля, МРОТ — 13 тысяч 890 рублей. Аналогичные размеры установлены с 1 января 2022 года в Тюменской области.

В случае повышения на 9% МРОТ и прожиточный минимум увеличатся на 1 тысячу 250 рублей и 1 тысячу 129 рублей соответственно.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области средняя зарплата за первые 2 месяца составила 53 600 рублей.

На учете в органах занятости региона состоит 4 375 человек, что меньше почти в три раза показателей 2021 года. При этом количество заявленных вакансий превышает число безработных в 5,5 раз. Повышенный спрос сегодня отмечен на официантов, хирургов, автослесарей, специалистов IT-отрасли.

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#Новости#Тюмень#Прожиточный минимум#МРОТ#Валентина Бурнашева#Экономика
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