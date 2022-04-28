МРОТ в России могут повысить на 1250 рублей

На учете в органах занятости региона состоит 4 375 человек, что меньше почти в три раза показателей 2021 года. При этом количество заявленных вакансий превышает число безработных в 5,5 раз. Повышенный спрос сегодня отмечен на официантов, хирургов, автослесарей, специалистов IT-отрасли.