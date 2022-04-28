Из Тюмени отправят «поезд помощи» для жителей ДНР и ЛНР

По словам координатора пунктов по сбору гуманитарной помощи #МыВместе в Тюменской области Анастасии Бакановой, оказать поддержку в виде продуктовых, гигиенических наборов, наборов для детей может каждый житель региона. Для этого достаточно прийти в пункт сбора гуманитарной помощи и принести необходимые вещи.
«Мы каждую неделю отправляем фуры с гуманитарной помощью для жителей ДНР и ЛНР. В целом отправлено семь машин, это более 100 тонн груза», Анастасия Баканова.
Организатором «поезда помощи» является Общероссийский народный фронт и РЖД. Поезд формируют из вагонов от каждого субъекта России, которые сначала прибудут в Москву, а затем уйдут в Ростовскую область, — сообщает инфоцентр правительства Тюменской области.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области 329 жителей ДНР, ЛНР и Украины обратились за социальной помощью. 90 из них — это дети. Расселение в пунктах временного размещения понадобилось 52 людям.