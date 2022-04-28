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Из Тюмени отправят «поезд помощи» для жителей ДНР и ЛНР

28 апреля 04:16
Фото: 1Mi
«Поезд помощи» с продовольственными товарами и предметами первой необходимости отправят в пятницу, 29 апреля, из Тюмени в Ростовскую область для жителей ДНР и ЛНР.
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Тюмень

По словам координатора пунктов по сбору гуманитарной помощи #МыВместе в Тюменской области Анастасии Бакановой, оказать поддержку в виде продуктовых, гигиенических наборов, наборов для детей может каждый житель региона. Для этого достаточно прийти в пункт сбора гуманитарной помощи и принести необходимые вещи.

«Мы каждую неделю отправляем фуры с гуманитарной помощью для жителей ДНР и ЛНР. В целом отправлено семь машин, это более 100 тонн груза», Анастасия Баканова.

Организатором «поезда помощи» является Общероссийский народный фронт и РЖД. Поезд формируют из вагонов от каждого субъекта России, которые сначала прибудут в Москву, а затем уйдут в Ростовскую область, — сообщает инфоцентр правительства Тюменской области.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области 329 жителей ДНР, ЛНР и Украины обратились за социальной помощью. 90 из них — это дети. Расселение в пунктах временного размещения понадобилось 52 людям.

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#Новости#Тюмень#Гуманитарная помощь#Валентина Бурнашева#Общество
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