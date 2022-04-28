Из Тюмени отправят «поезд помощи» для жителей ДНР и ЛНР

По словам координатора пунктов по сбору гуманитарной помощи #МыВместе в Тюменской области Анастасии Бакановой, оказать поддержку в виде продуктовых, гигиенических наборов, наборов для детей может каждый житель региона. Для этого достаточно прийти в пункт сбора гуманитарной помощи и принести необходимые вещи.