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Буцаев: РЭО планирует выйти на фондовый рынок

28 апреля 07:16
Фото: pixabay.com
Публично-правовая компания «Российский экологический оператор» (ППК «РЭО») выпустит зеленые облигации на 100 млрд рублей в рамках соглашения с Россельхозбанком (РСХБ), подписанного 27 апреля. РСХБ, в свою очередь, обязуется выкупить ценные бумаги РЭО на сумму 55 млрд рублей.

Еще 45 млрд РЭО планирует получить от других инвесторов, в числе которых будут как коммерческие организации, так и физические лица. Все средства, вырученные от размещения облигаций ППК, предполагается направить на финансирование инвестиционных проектов в области обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО), строительство которых будет осуществляться в рамках федерального проекта «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами» национального проекта «Экология». Об этом пишет 360tv.ru.

По словам генерального директора Российского экологического оператора Дениса Буцаева, облигации будут выпускаться под конкретные проекты, ранее отобранные в процессе сотрудничества. Он также отметил, что с целью привлечения инвесторов компания получила кредитный рейтинг ruA, присвоенный РЭО ведущим российским рейтинговым агентством «Эксперт РА». Так что теперь ППК может выйти на фондовый рынок. Кроме того, Буцаев сообщил, что в результате внедрения стратегических документов, утверждающих основные подходы к устойчивому развитию, компания получила рейтинг ESG на уровне ESG-II© с устойчивым прогнозом.

Первым концессионным проектом, который планируется реализовать за счет выкупа облигаций РЭО, станет мусороперерабатывающий завод в Магаданской области, на котором будет производиться сортировка в том числе и крупногабаритного мусора. Местные власти надеются, что с запуском в работу нового объекта по переработке ТКО регион вдвое сократит количество отходов на полигонах и увеличит сортировку до 100%.

#Новости#Марина Колодкина#Экономика
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