Буцаев: РЭО планирует выйти на фондовый рынок

Еще 45 млрд РЭО планирует получить от других инвесторов, в числе которых будут как коммерческие организации, так и физические лица. Все средства, вырученные от размещения облигаций ППК, предполагается направить на финансирование инвестиционных проектов в области обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО), строительство которых будет осуществляться в рамках федерального проекта «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами» национального проекта «Экология». Об этом пишет 360tv.ru.