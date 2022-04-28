Буцаев: РЭО планирует выйти на фондовый рынок

Еще 45 млрд РЭО планирует получить от других инвесторов, в числе которых будут как коммерческие организации, так и физические лица. Все средства, вырученные от размещения облигаций ППК, предполагается направить на финансирование инвестиционных проектов в области обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО), строительство которых будет осуществляться в рамках федерального проекта «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами» национального проекта «Экология». Об этом пишет 360tv.ru.
По словам генерального директора Российского экологического оператора Дениса Буцаева, облигации будут выпускаться под конкретные проекты, ранее отобранные в процессе сотрудничества. Он также отметил, что с целью привлечения инвесторов компания получила кредитный рейтинг ruA, присвоенный РЭО ведущим российским рейтинговым агентством «Эксперт РА». Так что теперь ППК может выйти на фондовый рынок. Кроме того, Буцаев сообщил, что в результате внедрения стратегических документов, утверждающих основные подходы к устойчивому развитию, компания получила рейтинг ESG на уровне ESG-II© с устойчивым прогнозом.
Первым концессионным проектом, который планируется реализовать за счет выкупа облигаций РЭО, станет мусороперерабатывающий завод в Магаданской области, на котором будет производиться сортировка в том числе и крупногабаритного мусора. Местные власти надеются, что с запуском в работу нового объекта по переработке ТКО регион вдвое сократит количество отходов на полигонах и увеличит сортировку до 100%.