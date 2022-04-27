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Жители одного из районов Тобольска сообщают о телах мертвых животных

27 апреля 13:04
Фото: Группа Типичный Тобольск
Жители Тобольска сообщают о разбросанных телах мёртвых животных «в районе дамбы». Некоторые горожане полагают, что подобное происходит уже не первый раз и требуют найти виновников.

Здесь нашли собаку и кошку. Местные жители высказались против подобного отношения к домашним животным.

«На днях прогулялись по дамбе. Ужаснулись тому, что там разбросаны мёртвые животные»сообщает подписчик паблика «Типичный Тобольск».

Между тем, горожане уже наблюдали подобную ситуацию в этом районе.

«В прошлом году это было. Мне кажется, все это дело рук одного и того же человека»сообщила тоболячка Лилия Ф.

Вчера в Ишиме мужчина 20 минут терзал собаку на глазах у детей. Горожанину не понравилось, что животное бегает по улицам без ошейника и намордника.

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#Новости#Александр Мязин#Общество
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