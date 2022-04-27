Жители одного из районов Тобольска сообщают о телах мертвых животных

Здесь нашли собаку и кошку. Местные жители высказались против подобного отношения к домашним животным.
«На днях прогулялись по дамбе. Ужаснулись тому, что там разбросаны мёртвые животные»сообщает подписчик паблика «Типичный Тобольск».
Между тем, горожане уже наблюдали подобную ситуацию в этом районе.
«В прошлом году это было. Мне кажется, все это дело рук одного и того же человека»сообщила тоболячка Лилия Ф.
Вчера в Ишиме мужчина 20 минут терзал собаку на глазах у детей. Горожанину не понравилось, что животное бегает по улицам без ошейника и намордника.