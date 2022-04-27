ВТБ принимает заявки на ипотеку с господдержкой под 8,7%

«Нынешние ставки на рынке остаются для россиян достаточно высокими. Сегодня именно льготные кредиты – главный драйвер рынка, по ним мы проводим 90% ипотечных сделок. Предложение снизить ставки по госпрограмме на новостройки – своевременный шаг, который поможет и заемщикам не брать на себя лишнюю долговую нагрузку, и строительному сектору, который сможет уверенно строить свои планы минимум до конца года. Радует, что рынок сможет вернуться к однозначным ставкам хотя бы по госпрограмме так быстро»комментирует заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников.