Visa рассказала об убытках после ухода с российского рынка

В корпорации заявили, что на 31 марта текущего года было потрачено 35 миллионов долларов, в том числе на оплату административных расходов, в результате деконсолидации дочерней компании Visa в России. К этой сумме также прибавляются расходы на поддержку персонала в России и на Украине, которые составили 25 миллионов долларов, передает iz.ru.
При этом в компании отметили, что за прошлый год и неполный текущий год на российском рынке она получила четыре процента от общей чистой прибыли. Во втором квартале 2022 года она выросла на 21% и составила 3,6 миллиарда долларов.
Также Visa потеряла 127 миллионов долларов от инвестиций в акционерный капитал и 40 миллионов долларов из-за амортизации приобретенных нематериальных активов и единовременных затрат, связанных с их приобретением.