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Visa рассказала об убытках после ухода с российского рынка

27 апреля 08:22
Фото: piqsels.com
Международная платежная система Visa сообщила об убытках в размере 60 миллионов долларов после ухода из России.

В корпорации заявили, что на 31 марта текущего года было потрачено 35 миллионов долларов, в том числе на оплату административных расходов, в результате деконсолидации дочерней компании Visa в России. К этой сумме также прибавляются расходы на поддержку персонала в России и на Украине, которые составили 25 миллионов долларов, передает iz.ru.

При этом в компании отметили, что за прошлый год и неполный текущий год на российском рынке она получила четыре процента от общей чистой прибыли. Во втором квартале 2022 года она выросла на 21% и составила 3,6 миллиарда долларов.

Также Visa потеряла 127 миллионов долларов от инвестиций в акционерный капитал и 40 миллионов долларов из-за амортизации приобретенных нематериальных активов и единовременных затрат, связанных с их приобретением.

#Новости#Юлия Кононенко#Общество
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