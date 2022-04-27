Visa рассказала об убытках после ухода с российского рынка

В корпорации заявили, что на 31 марта текущего года было потрачено 35 миллионов долларов, в том числе на оплату административных расходов, в результате деконсолидации дочерней компании Visa в России. К этой сумме также прибавляются расходы на поддержку персонала в России и на Украине, которые составили 25 миллионов долларов, передает iz.ru.