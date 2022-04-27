В Якутии порядка 80% жителей хотят получать информацию о деятельности депутатов

Как пишет издание ysia.ru, также опрос показал, что почти пятьдесят процентов опрошенных - свыше сорока шести с половиной процентов - интересуются работой депутатов часто, а чуть меньше тридцати пяти процентов делают это периодически.
Портал Сахапарламент.ру проводил опрос в апреле текущего года. Респондентами стали пятьсот пятьдесят законодателей и триста тридцать жителей республики. Среди законодателей 45 процентов - депутаты поселенческих органов, 41 процент - депутаты районного уровня и 4,5 процента - Госсобрания (Ил Тумэн).
Ранее сообщалось, что почти половина депутатов Якутии не хочет, чтобы их работа освещалась в средствах массовой информации, а многие жители не знают, чем депутаты занимаются.