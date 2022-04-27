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В Якутии порядка 80% жителей хотят получать информацию о деятельности депутатов

27 апреля 13:27
Фото: Медиахолдинг 1Mi
На портале Сахапарламент.ру провели опрос среди жителей Якутии и установили, что 80 процентов их них считают, что местные законодатели обязаны информировать население о своей деятельности.

Как пишет издание ysia.ru, также опрос показал, что почти пятьдесят процентов опрошенных - свыше сорока шести с половиной процентов - интересуются работой депутатов часто, а чуть меньше тридцати пяти процентов делают это периодически.

Портал Сахапарламент.ру проводил опрос в апреле текущего года. Респондентами стали пятьсот пятьдесят законодателей и триста тридцать жителей республики. Среди законодателей 45 процентов - депутаты поселенческих органов, 41 процент - депутаты районного уровня и 4,5 процента - Госсобрания (Ил Тумэн).

Ранее сообщалось, что почти половина депутатов Якутии не хочет, чтобы их работа освещалась в средствах массовой информации, а многие жители не знают, чем депутаты занимаются.

#Новости#Светлана (Холдинг) Павлова#Общество
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