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В Тюменскую область привезли золото Дельфийских игр

27 апреля 14:02
Фото: Департамент культуры Тюменской области
Представители Тюменской области успешно справились с заданиями и принесли региону многочисленные награды, сообщает пресс-служба Департамента культуры региона.

Наибольшее число медалей по итогам XXI Дельфийских игр тюменцы завоевали в номинации «Цирковое искусство».

В 2022 году делегацию Тюменской области представили 90 человек из Тюмени, Тобольска, Ишима и Тюменского района, в том числе ансамбль народного танца «Юность Сибири», вокальные группы Stereofocus и VIVA, цирковые студии «Икар», «Сказочный мир» и «Мечта». Каждый участник был отобран экспертами по итогам регионального этапа Дельфийских игр, где участвовали 435 молодых талантов Тюменской области.

«Это были непростые игры для нашей делегации, очень эмоциональные, волнительные. Восхищает, с какой силой наши ребята выкладывались на каждом выступлении, поэтому каждая награда действительно заслуженна и является результатом огромной проделанной работы. Мы видим положительную динамику участников и искренне рады, что лауреаты прошлых игр с годами повышают уровень мастерства и становятся победителями», – поделилась директор департамента культуры Тюменской области Елена Майер.

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