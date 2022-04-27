В Тюменскую область привезли золото Дельфийских игр

«Это были непростые игры для нашей делегации, очень эмоциональные, волнительные. Восхищает, с какой силой наши ребята выкладывались на каждом выступлении, поэтому каждая награда действительно заслуженна и является результатом огромной проделанной работы. Мы видим положительную динамику участников и искренне рады, что лауреаты прошлых игр с годами повышают уровень мастерства и становятся победителями», – поделилась директор департамента культуры Тюменской области Елена Майер.