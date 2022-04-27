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В Тюменской области сократилась численность пенсионеров

27 апреля 11:04
Фото: 1MI
Отмечается, что за 2021 в регионе насчитывалось 407 632 пенсионера, но по состоянию на начало января текущего года их число уменьшилось на 2 527 человек и составило 405 105 пенсионеров. На выплаты было потрачено более ста миллионов рублей.
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Тюмень

В настоящее время в Тюменской области насчитывается 405 105 пенсионеров, что на 0,6% меньше, чем годом ранее. Из них большая часть - 366 468 человек получают страховые пенсии, 64 623 пенсионера работают и 6 678 человек являются инвалидами трудоспособного возраста.

За 2021 год на выплаты пенсий и социальных выплат было потрачено 100 674,3 млн рублей. Это на 4 673,6 миллиона больше, чем за аналогичный период в 2020 году. Более 82 млн.рублей были направлены на пенсии, в том числе на доплаты.

Также в эту сумму включены выплаты лицам, которые осуществляют уход за нетрудоспособными людьми или детьми инвалидами.

В свою очередь более 227 млн.рублей было потрачено на финансирование накопительных пенсий: 212,9 миллиона направлены на выплаты, а оставшиеся 14,4 миллиона связаны с выплатой накоплений по трудовой части и срочную пенсионную выплату.

За прошлый год общая сумма расходов на содержание органов Пенсионного Фонда России по Тюменской области достигла 863,5 млн.рублей.

Ранее "Наш город" писал, что в текущем и следующем месяце тюменские пенсионеры получат по две тысячи рублей.

Тюменские пенсионеры получат единовременно 2 000 рублей в апреле и мае
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