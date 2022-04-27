В Тюменской области сократилась численность пенсионеров

В настоящее время в Тюменской области насчитывается 405 105 пенсионеров, что на 0,6% меньше, чем годом ранее. Из них большая часть - 366 468 человек получают страховые пенсии, 64 623 пенсионера работают и 6 678 человек являются инвалидами трудоспособного возраста.
За 2021 год на выплаты пенсий и социальных выплат было потрачено 100 674,3 млн рублей. Это на 4 673,6 миллиона больше, чем за аналогичный период в 2020 году. Более 82 млн.рублей были направлены на пенсии, в том числе на доплаты.
Также в эту сумму включены выплаты лицам, которые осуществляют уход за нетрудоспособными людьми или детьми инвалидами.
В свою очередь более 227 млн.рублей было потрачено на финансирование накопительных пенсий: 212,9 миллиона направлены на выплаты, а оставшиеся 14,4 миллиона связаны с выплатой накоплений по трудовой части и срочную пенсионную выплату.
За прошлый год общая сумма расходов на содержание органов Пенсионного Фонда России по Тюменской области достигла 863,5 млн.рублей.
Ранее "Наш город" писал, что в текущем и следующем месяце тюменские пенсионеры получат по две тысячи рублей.