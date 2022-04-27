В Тюменской области сократилась численность пенсионеров

За 2021 год на выплаты пенсий и социальных выплат было потрачено 100 674,3 млн рублей. Это на 4 673,6 миллиона больше, чем за аналогичный период в 2020 году. Более 82 млн.рублей были направлены на пенсии, в том числе на доплаты.